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Автор:
Алексей Келэвро

С целью выманить деньги мошенники примеряют разные образы

Опубликовано: 28.12.2016 14:18

Изображение Опять обманули, мошенники снова обогатились, житель Приангарья перевел крупную сумму - весь прошедший год средства массовой информации пестрели вот такими заголовками. Но, несмотря на постоянные предупреждения, обманутых становится все больше. А мошенники придумывают все новые и разные маски и роли, почти так же, как новогодние костюмы. Мы предлагаем посмотреть хит-парад самых популярных образов мошенников-2016.

Возглавляет хит-парад костюм попавшего в беду родственника, которому для решения вопроса нужны деньги. Рассказывают самые страшные байки: ДТП с летальным исходом, похищение человека, возможность угодить за решетку. Просят о помощи исключительно по телефону.

Далее идет образ сотрудника пенсионного фонда или банка. И в том, и другом случае наличность снимают при махинациях с пластиковой картой. Но не побрезгуют, отвлекая внимание, обшарить квартиру.

Следующий в топе - гладко выглаженный костюм бизнесмена, предлагающего за хороший процент совершить с ним сделку. Доверчивые граждане несут в этом случае убытки с внушительным количеством нолей.

Никогда не исчезает из полицейских сводок давно укрепившийся образ цыганской предсказательницы.

Есть и совсем необычные образы. Их внешний вид продиктован фразой "Я нечаянно". Образ оригинальный, а вот способ обмана совсем не оригинальный. Промышляют мошенничеством через интернет-магазины.

По статистике чаще всего на хитрую удочку мошенников попадают пенсионеры. Обманщики приходят сами к ним в гости, предлагая купить бытовую технику, исцеляющие лекарства и даже услуги ЖКХ.

Ежедневно тысячам граждан приходят на мобильный телефон разнообразные сообщения о случайно перечисленных на баланс деньгах, победе в лотерею и просьбах пополнить счет телефона. Чтобы хоть как-то противостоять этой волне, полицейские проводят специальные акции. Раздают листовки с предупреждениями. Сейчас людей снова призывают быть бдительней.

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