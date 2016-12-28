Автор: Яна Романова

В новогодние праздники медики будут работать круглосуточно

Опубликовано: 28.12.2016 14:17

Круглосуточно в новогодние праздники жителям Иркутской области окажут экстренную стационарную медицинскую помощь. Амбулатории и поликлиники со 2 по 6 января будут работать с 8.00 до 15.00.

В это время можно обратиться к стоматологам, акушерам-гинекологам, психиатрам, дерматологам и фтизиатрам. Сразу после 15.00 на дежурства заступят специалисты кабинетов неотложной медицинской помощи. Для экстренных ситуаций будут работать номера телефонов Иркутского областного центра медицины катастроф 8 (3952) 46-53-04; 46-53-72.