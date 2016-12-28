В новогодние праздники медики будут работать круглосуточно

По данным ЦБР (2016.12.28)
Выпуск новостей за 27.12.2016 (60.36)
Круглосуточно в новогодние праздники жителям Иркутской области окажут экстренную стационарную медицинскую помощь. Амбулатории и поликлиники со 2 по 6 января будут работать с 8.00 до 15.00.
В это время можно обратиться к стоматологам, акушерам-гинекологам, психиатрам, дерматологам и фтизиатрам. Сразу после 15.00 на дежурства заступят специалисты кабинетов неотложной медицинской помощи. Для экстренных ситуаций будут работать номера телефонов Иркутского областного центра медицины катастроф 8 (3952) 46-53-04; 46-53-72.