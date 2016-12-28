Автор: Маргарита Кислицына

Тест на качество прошла

Опубликовано: 28.12.2016 14:15

В одном из выпусков программы "Новости" мы рассказывали о том, как и где можно проверить качество алкоголя в преддверии Нового года. А заодно сами отдали на исследование образец.

Для этого специально выбрали одно из самых дешевых водочных изделий, которое купили в обычном магазине Иркутска. Пол-литровая бутылка водки стоила 220 рублей. Специалисты Россельхознадзора провели испытания. Концентрацию вредных веществ с точностью до тысячных в жидкости определил хромограф. "Если ее оценивать по водке, приготовленной из спирта класса "Люкс" - это самая лучшая отчистка, самый лучший спирт класса "Люкс", то водка нормальная. Ацетальдегиды у нас получились 2,1 грасс на литр, метиловый спирт 0,01 объемных процентов, сивушных масел тоже там сотые, тысячные доли и сложных эфиров там тоже следовое количество", - сообщил Татьяна Малова, химик-токсиколог.

Проверить качество спиртного может каждый житель Иркутска. Результат будет готов в течение 5 рабочих дней. Правда, исследование платное.

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