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Автор:
Анастасия Байдракова

Муниципальные предприятия в следующем году реорганизуют

Опубликовано: 28.12.2016 14:12

Таково решение федеральных властей. В Иркутске городскими остаются молочная кухня и комбинат питания, управление капитального строительства, Спецавтохозяйство, несколько транспортных предприятий, Центральный рынок, предприятия "Ритуал", "Бытовик", Горзеленхоз и другие.

Большинство из них станут акционерными обществами, некоторые объединят. В работе предприятий сохранится доля муниципалитета, но цены перестанет регулировать администрация. В этих условиях могут подорожать и услуги конкурентов, которые раньше вынужденно ориентировались на низкую стоимость, которую предлагали МУПы.



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