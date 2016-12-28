В ДТП погибла женщина

По данным ЦБР (2016.12.28)
Выпуск новостей за 27.12.2016 (60.36)
Сегодня около 7.30 на 20 километре Байкальского тракта Toyota RAV4 выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Isuzu. За рулем легкового автомобиля была 54-летняя женщина, она погибла на месте.
Невнимательность водителей приводит к трагедии второй день подряд. Всего сутки прошли с момента, когда на 25 километре того же тракта другой водитель так же выехал навстречу грузовику и собственной смерти. Двоих пассажиров госпитализировали. Полиция настоятельно напоминает: перед обгоном необходимо убедиться в безопасности маневра. Не создавайте опасности для других участников движения.