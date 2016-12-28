Автор: Анастасия Байдракова

В ДТП погибла женщина

Опубликовано: 28.12.2016 14:07

Сегодня около 7.30 на 20 километре Байкальского тракта Toyota RAV4 выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Isuzu. За рулем легкового автомобиля была 54-летняя женщина, она погибла на месте.

Невнимательность водителей приводит к трагедии второй день подряд. Всего сутки прошли с момента, когда на 25 километре того же тракта другой водитель так же выехал навстречу грузовику и собственной смерти. Двоих пассажиров госпитализировали. Полиция настоятельно напоминает: перед обгоном необходимо убедиться в безопасности маневра. Не создавайте опасности для других участников движения.