Ново-ленинского педофила поймали

По данным ЦБР (2016.12.28)
Выпуск новостей за 27.12.2016 (60.36)
Подозреваемого в нападении на девочку в лифте одной из новостроек Ленинского района Иркутска задержали сотрудники полиции. Все выходные следователи вели розыск молодого человека.
Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. В пятницу неизвестный зашел следом за несовершеннолетней в подъезд, а затем в лифте, угрожая ножом, пытался склонить ребенка к близости. Десятилетнюю девочку спасло то, что двери лифта неожиданно открылись и ребёнок смог выбежать из кабины. Девочка прибежала домой и сообщила обо всем родителям. Молодого человека с видеозаписи узнали знакомые и сообщили в полицию. Сейчас он задержан.