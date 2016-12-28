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Автор:
Алексей Келэвро

Ново-ленинского педофила поймали

Опубликовано: 28.12.2016 14:04

Изображение Подозреваемого в нападении на девочку в лифте одной из новостроек Ленинского района Иркутска задержали сотрудники полиции. Все выходные следователи вели розыск молодого человека.

Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. В пятницу неизвестный зашел следом за несовершеннолетней в подъезд, а затем в лифте, угрожая ножом, пытался склонить ребенка к близости. Десятилетнюю девочку спасло то, что двери лифта неожиданно открылись и ребёнок смог выбежать из кабины. Девочка прибежала домой и сообщила обо всем родителям. Молодого человека с видеозаписи узнали знакомые и сообщили в полицию. Сейчас он задержан.

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