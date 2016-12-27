Автор: Анастасия Байдракова

На выставке в краеведческом музее представлено 25 пород кур

Опубликовано: 27.12.2016 17:16

Символ года в разных вариациях. Белые, черные, пестрые, палевые и золотые птицы собрались на выставке в краеведческом музее Иркутска. 25 интересных пород.

Например, курчавая курица - у нее необычная форма перьев. Или Йокогама - с длинным, как у феникса, хвостом. Одна из редких - индонезийская порода Аям Цемани. У этих кур и петухов черное не только оперение, но и мясо, и даже кости. Есть на выставке и карликовые породы, и гиганты. Представлена павловская порода - одна из самых старых, выведенных в России. Эти птицы удивительно красивы, как в русских сказках. Есть и символ выставки - настоящий Золотой петушок. "Перед тем как выставку готовить, мы их всех собрали у себя в зоопарке, их там было довольно много. И мы среди посетителей проводили опрос: кто из всех кур им больше всего нравится. И вот этот товарищ у нас победил, приз зрительских симпатий взял. И мы решили, что это вот он и есть, символ года. Ну не мы, вернее, решили, а зрители", - рассказала Людмила Ивушкина, организатор выставки "Золотой петушок".

Курицы будут меняться, хотя самые интересные экземпляры пробудут в отделе природы краеведческого музея весь январь. Выставка запланирована на месяц. А после Нового года к шумной компании добавятся цыплята - они должны появиться на свет как раз в новогоднюю ночь.

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