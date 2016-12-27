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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 27.12.2016 17:07

Изображение Иркутский дзюдоист успешно выступил на всероссийских соревнованиях, хорошо сыграли и ангарские волейболистки. Подробности в спортивном обзоре.

Ангарская волейбольная команда "Ермак" стала бронзовым призером зонального этапа первенства России. Турнир проходил в Томске. В первенстве России зоны "Сибирь" приняли участие 15 сильнейших команд, которые были поделены на три подгруппы. После предварительного раунда шесть сильнейших команд дальше играли по круговой системе с учетом проведенных игр. По итогам турнира первое место заняла команда Новосибирской области. Серебряным призером стала команда Зеленогорска Красноярского края. Третье место досталось ангарчанам.

Соревнования по легкой атлетике "Новогодний приз" пройдут в Иркутске. В турнире примут участие более 250 спортсменов из Иркутска, Братска, Ангарска, Тайшета, Тулуна, Зимы, Саянска, Усолья-Сибирского. В программу входят все виды дистанций по бегу. Также легкоатлеты будут соревноваться в толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину и высоту и в тройном прыжке. Первые старты начнутся 28 декабря в "Байкал-Арене".

Иркутский дзюдоист Иван Кедун завоевал "серебро" на турнире "Дружба народов" в Новосибирске. Иван выступал в весовой категории 66 кг. Иван Кедун провел 4 боя и в финальной схватке уступил спортсмену из Новосибирской области Кайрату Бермуканову, который и завоевал золотую медаль.

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