Автор: Екатерина Лыкова

На замминистра имущественных отношений Приангарья заведено уголовное дело

Опубликовано: 27.12.2016 17:01

Еще одно уголовное дело завели в связи с отравлением "Боярышником". В поле зрения следователей попала заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова. Ее подозревают в халатности.

Министерство заключило договор аренды земельного участка с гражданином в 2008 году. А затем три раза ведомство находило нарушения реализации алкогольной продукции в павильоне. Арендатору выносили предупреждения и штрафы. Заместитель министра могла обратиться в суд за расторжением договора, тогда магазин убрали бы с этого места. Но обошлись предупреждением. В итоге павильон продолжал работу, там и продавали смертельный "Боярышник". Об этом сообщает следственный комитет России.