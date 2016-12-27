виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.9084
Евро/Рубль:
  63.7285

По данным ЦБР (2016.12.27)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2016, Декабрь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 27.12.2016 (11.91)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Екатерина Лыкова

На замминистра имущественных отношений Приангарья заведено уголовное дело

Опубликовано: 27.12.2016 17:01

Изображение Еще одно уголовное дело завели в связи с отравлением "Боярышником". В поле зрения следователей попала заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова. Ее подозревают в халатности.

Министерство заключило договор аренды земельного участка с гражданином в 2008 году. А затем три раза ведомство находило нарушения реализации алкогольной продукции в павильоне. Арендатору выносили предупреждения и штрафы. Заместитель министра могла обратиться в суд за расторжением договора, тогда магазин убрали бы с этого места. Но обошлись предупреждением. В итоге павильон продолжал работу, там и продавали смертельный "Боярышник". Об этом сообщает следственный комитет России.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5520460605621 Sec.