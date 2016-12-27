Автор: Николай Бессонов

"Время денег"

Опубликовано: 27.12.2016 16:55

Инфляция на конец года не превысит 6%. Такой прогноз дает Минэкономразвития. Позитивные данные чиновников основаны на том, что рубль в последнее время значительно укрепился, а цены в декабре подросли всего на полпроцента. Но традиционно в преддверии Нового года люди не экономят на подарках и праздничных угощениях. Сохранилась ли тенденция и в этом году, узнаем из рубрики "Время денег".

Рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России. Владимир Путин не пожалел эпитетов, когда описывал текущую экономическую ситуацию в стране. Доллар падает и уже штурмует 60-рублевую отметку. Но, похоже, рады этому только чиновники. "Они говорят же об общей инфляции - 5,6%. А бытовая инфляция, она как была 15-20%, так она и остается. Народ адаптируется к кризису. Народ резко сократил потребление, процентов на 20. Товарооборот упал на 10%", - комментирует Виктор Чебунин, кандидат экономических наук.

А, говоря простым языком, люди снова затягивают пояса. Уже который год подряд. Особенно в преддверии Нового года. Ведь нужно и подарки купить, и стол накрыть. А доходы фактически не растут. Люди спасаются тем, что ловят акции и скидки в многочисленных супермаркетах. Традиционно дешево можно купить не готовые блюда, а ингредиенты. Вот фарш по 300 рублей, яйца по 67-72 рубля в зависимости от производителя. Фрукты и овощи тоже традиционно дешевле в крупных торговых точках. А вот колбасы и сыры можно найти и подешевле.

- Вообще, по подготовке к Новому году на чём-то пришлось сэкономить? Может, на подарках?

- Да нет. На детях как можно экономить? Если только на себе маленько.

- Конечно, приходится, как обычно. На пенсию много не купишь. Конечно, в основном мы деликатесы сильно не берем. То, что необходимо.

- Отказались от походов в увеселительные заведения. Встречать будем дома. Ну пиротехника, думаю, что основное.

В отделе игристых вин и шампанского еле успевают выставлять новый товар. Сметают в первую очередь бюджетные марки. А в магазинах бытовой техники затишье. Стиралками и холодильниками все основательно закупились еще два года назад, когда рубль подешевел в два раза. Кому действительно не повезло, так это продавцам сувениров и пиротехники. Пускать деньги на ветер люди стали меньше. Но продавцы сохраняют оптимизм.

- Судя по прошлогодним продажам, раньше лучше шли. А нынче слабее намного. Пока что не очень, я думаю, под самый Новый год начнут нормально брать.

Но немало и тех, кто, несмотря ни на что, на празднике не экономит. Традиционно у россиян Новый год - второй по популярности праздник, уступает он только Дню Победы. Замыкает тройку день рождения.