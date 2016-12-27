Автор: Николай Бессонов

Мужчину сбили на пешеходном переходе

Опубликовано: 27.12.2016 16:35

В Иркутске прямо на пешеходном переходе на улице Советской сбили человека. Мужчина переходил дорогу в положенном месте, но, по мнению очевидцев, слишком понадеялся на порядочность автомобилистов.

Он не убедился, что его пропускают, и не посмотрел по сторонам. В итоге оказался на капоте седана. Вины таксиста тоже никто не отменял. Только сноровка и прыть помогли молодому человеку избежать серьезных травм. Судя по всему, участники ДТП решили все вопросы на месте и не обращались в ГИБДД.

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