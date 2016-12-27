По данным ЦБР (2016.12.27)
Выпуск новостей за 27.12.2016 (11.91)
Сохранить природу и сделать место удобным для туристов. Мыс Бурхан на острове Ольхон и прилегающую территорию хотят преобразить. Конкурс объявили для архитекторов и дизайнеров со всей России. Проект-победитель воплотят в жизнь.
Простор для фантазии внушительный - около десяти гектаров. На них, к примеру, можно разместить пешеходные дорожки, видовые площадки, места для отдыха и парковки. Все в единой концепции. Лучший проект выберет профессиональное жюри, в его составе архитекторы, дизайнеры, шаманы, буддисты, а также скульптор Даши Намдаков. "На сегодняшний день там абсолютно уничтожен травянистый покров и нет деревьев, более того каждый турист норовит взять камушек с собой, не использует информацию, точнее, даже не знаком с ней, что для многих местных народов это место сакральное", - подчеркивает Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".
В конкурсе могут участвовать люди с высшим архитектурным, дизайнерским или художественным образованием, а также студенты профильных вузов. Работы принимают до конца марта. А уже в июне объявят победителя. Работы по лучшему проекту начнут в конце лета. В 2018 году объект культурного археологического наследия окончательно преобразят.
|Объявлен конкурс на лучший проект благоустройства мыса Бурхан
|Анонимный посетитель
|27 декабря 2016 г., 21:21
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Сообщений: 51961
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|27 декабря 2016 г., 21:21
|
Сообщений: 51961
Регистрация: 01.01.2010
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Николай писал(а):