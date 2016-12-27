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Автор:
Яна Романова

Андрей Лабыгин встретился с представителями Союза художников

Опубликовано: 27.12.2016 14:07

Изображение Художественный конфликт помогут разрешить депутаты Законодательного собрания региона. Сегодня с представителями Союза художников и ремесленников Прибайкалья встретился вице-спикер Андрей Лабыгин.

Творческие люди рассказали, что собственник здания на Халтурина в Иркутске - художественное училище. И помещения, где много лет размещены ремесленные, ювелирные и скульптурные мастерские, руководство учебного заведения намерено использовать под аудитории. А это значит, что свободные художники могут остаться на улице. "Вопросы есть. Понятна озабоченность руководства колледжа, и, с другой стороны, понимаю и положение творческих людей, которые уже 80 лет здесь занимаются своим ремеслом из поколения в поколение. Доложу о ситуации своим коллегам, будем содействовать в разрешении этого конфликта", - сказал Андрей Лабыгин, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области.

Андрей Лабыгин заверил: этот спорный вопрос необходимо решать в комплексе. Зданию-памятнику архитектуры регионального значения, где сейчас размещены мастерские, требуется капитальный ремонт. Как одно из возможных решений художникам могут предоставить новое помещение для творчества. В начале года региональные депутаты совместно примут решение.

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