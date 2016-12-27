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Автор:
Альфия Еремеева

Спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Опубликовано: 27.12.2016 14:03

Изображение На земле, в воде и в воздухе. Они работают в разных условиях и при любой погоде. Российские спасатели отмечают сегодня свой профессиональный праздник. 27 декабря считается днем основания МЧС. Ему исполняется 26 лет. И в этом году в ряду спасателей прибыло. Наравне с людьми службу несут собаки. Пока их немного. В Иркутской области такой сотрудник всего один. Это лабрадор Ирэль.

Первым делом специальная форма. Собака-спасатель должна выглядеть соответственно. Ирэль еще щенок, ей 10 месяцев. А готовить к серьезной службе ее начали с пяти. Тренирует ее кинолог-спасатель Евгений Панов.

Собака-спасатель - миссия не из простых. И лабрадоры подходят для этой роли идеально. Они хорошо обучаемы и к тому же очень любят людей. А это немаловажно, когда нужно найти пострадавшего. "В практической деятельности кинолог должен быть всегда использован во всех чрезвычайных ситуациях, вызванных либо техногенными пожарами, либо землетрясениями, оползнями. Данная собака должна использоваться при поисково-спасательных работах", - отмечает Сергей Марченков, врио начальника специализированной ПСЧ ФПС по Иркутской области.

Искать сегодня Ирэль будет работника пожарной части. Важный момент - собаке не дают заранее какую-либо вещь пострадавшего. Она ищет не конкретного человека, а в принципе живое существо. Ирэль уже знает: если человек сидит на земле, закрывшись руками, его нужно спасать. Это называется сигнальная поза. Нужно обязательно подать голос. И это только начало. Четвероногий спасатель научится работать в лесу и на развалинах. Тренировки будут проходить и в дождь, и при сильном ветре. Так что этот щенок, кроме нужных навыков, получит железные нервы.

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