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Автор:
Анастасия Байдракова

Дрифт-битва состоялась в Иркутске

Опубликовано: 26.12.2016 18:03

Изображение Валим боком под рев моторов. Дрифт-битвой открыли зимний сезон в Иркутске любители экстремального вождения. Городские соревнования прошли на новой площадке, специально выделенной для гонок. За техничными заездами наблюдали увлеченные болельщики.

Дрифт - наркотик, без него жить невозможно. Так считают практически все, кто собрался на этой площадке. В числе участников как новички, так и солидные профессионалы. Например, Евгений Лосев. В прошлом году он стал лучшим в России, а в этом буквально произвел фурор во Владивостоке. На "Приморском кольце" проходила международная дрифт-битва. Среди гонщиков из шести стран мира Евгений стал шестым, обойдя именитого японца Тецуя Хибино. Как говорит иркутянин, сибирский характер помогает побеждать. "Сибиряки вообще сильные, так получается, смотришь: есть пятерка российская сильнейшая, и она сибирская. Ну это, конечно, в городе Красноярске. Нам бы трассу здесь стационарную, чтобы проводить чемпионаты, чтобы приезжали пилоты, чтобы местные ребята натаскивали", - считает Евгений Лосев, дрифт-пилот.

Площадка для соревнований в Иркутске новая - повод для радости и гордости. Место выделила администрация, заливали и обустраивали трассу сами любители дрифта. Получилось неплохо, оценивают пилоты. Большая разгонная прямая под 4-ю передачу. Положить асфальт, сделать хорошую конфигурацию - можно и летние чемпионаты проводить на хорошем уровне. Площадку планируют использовать под разные технические виды спорта. "Раз в две недели будет чемпионат по дрифту, попробуем сделать ледовый автокросс. Пока опять же не хочу загадывать, но попробуем. Соревнования по внедорожникам, возможно. И чемпионат по картингу. Сейчас просто Новый год пройдет, и уже выдохнуть и спокойно начать работать", - говорит Михаил Кудрявцев, директор центра технических видов спорта г.Иркутска.

Первая в сезоне зимняя дрифт-битва заняла два дня - так много было желающих участвовать. В финале между собой боролись Евгений Лосев и еще один титулованный пилот, неоднократный чемпион Иркутска Максим Гроссман. Победил Лосев.

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