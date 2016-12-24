Автор: Внеш. корр.

В Иркутске прошел день красоты для матерей детей-инвалидов

Опубликовано: 26.12.2016 17:29

Праздник для мам. В Иркутске прошел день красоты для матерей детей-инвалидов. Для них создали вечерние образы, организовали встречу с психологом и провели праздничную фотосессию у новогодней елки.

Эти яркие молодые женщины сегодня почувствовали себя настоящими принцессами. С самого утра они окунулись в мир красоты и праздника. Но за их радостными улыбками скрывается постоянная борьба за жизнь и здоровье своих детей. Ведь они мамы детей-инвалидов. "Мероприятие мы делаем для мам детей-инвалидов, чтобы, в первую очередь, подарить им предпраздничное настроение, чтобы они почувствовали наступающий Новый год. И также не забывали в своей заботе в своих суетах о себе любимых, и они поняли, какие они женственные и красивые", - говорит Надежда Русак, депутат молодежной думы г.Иркутска.

Всем мамам сделали праздничный макияж и красивую прическу. А потом устроили интересную беседу с психологом. Женщины обсуждали свои страхи и, самое главное, получили поддержку. Лилия Щеглачева - мама ребенка с синдромом Дауна. Рассказывает, что и сама оказывает помощь семьям с особенными детьми и постоянно преодолевает социальные преграды. "Мы как семья не получили никакой психологической поддержки при рождении ребенка. Ребенок не ходил в детский сад, были отказы. В три детских сада мы пытались попасть. В школу мы пошли не в 7, не в 8 лет, а в 10 лет. То есть, соответственно, мы можем сказать, что проблемы сохраняются и их нужно продолжать решать", - рассказывает Лилия Щеглачева, директор общественной организации "Радуга".

Станет ли это мероприятие ежегодным, решат по отзывам. Но уже сейчас впечатления у мам самые положительные. "Сегодня у меня, наконец-то, появилась возможность посвятить время себе любимой, позаботиться о себе любимой. И так приятно, что можно себе это позволить", - призналась Марина Боровская.