виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-16
Вт
утро
-19/-21
Вт
день
-15/-17
Вт
вечер
-20/-22

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.8528
Евро/Рубль:
  63.5425

По данным ЦБР (2016.12.24)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2016, Декабрь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 26.12.2016 (85.18)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Новый реанимационный блок заработает в Иркутской областной больнице со следующего года

Опубликовано: 26.12.2016 17:24

Изображение Сейчас там размещают современное медицинское оборудование. Оно поможет оперативно лечить сердечные заболевания, контролировать ход операций с помощью самых современных технологий.

Палата интенсивной терапии и реанимации. Теперь здесь все по последнему слову техники. Это современный реанимационный комплекс, таких в больницу поступило 24 штуки. В комплекте стандартная консоль, монитор, который каждую секунду следит за состоянием пациента, аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор. Человека с подозрением на инфаркт будут размещать на кровати с подогревом. Оборудование для подачи тепла уже есть, а новые кровати придут буквально на днях как подарок к новому году. Теплый матрац в данном случае - это совсем не роскошь, а то, что позволит быстрее и эффективнее оказать помощь. "У нас северная территория. Пациенты поступают не всегда в теплых автомобилях. Иногда их подбирают на улице. Гипотермия, то есть охлаждение организма, является одним из факторов, который дает отрицательный прогноз. Для того чтобы грамотно согреть на этапе оказания помощи, мы закупили к каждой кровати специальные согревающие устройства", - рассказал Игорь Каретников, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ИОКБ.

Кстати, новые кровати будут не только согревать, но и взвешивать пациента. Таким образом, контролировать незначительные изменения веса из-за задержки или недостатка жидкости в организме. Это важная информация при лечении инфаркта миокарда. А это оборудование тоже только с конвейера. Например, С-дуга. Она отвечает за точную информацию о здоровье пациента прямо во время операции. Аппарат делает 3-D-рентген-изображения в режиме онлайн. Картинка тут же выводится на экран, и, как отмечают врачи, изображение на уровне самых высоких стандартов. А этот микроскоп предназначен для микрохирургических операций. На нем можно работать буквально в шесть рук. "Можно посадить для операции двух ассистентов. На тех микроскопах, которые у нас есть, можно использовать только одного ассистента. А здесь три окуляра. Могут работать один оператор и два ассистента", - сказал Михаил Кувин, заместитель главного врача по травматологии ИОКБ.

Оборудование практически готово к работе. Применять его для лечения пациентов начнут уже в январе.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6255450248718 Sec.