Автор: Виктория Малая

Новый реанимационный блок заработает в Иркутской областной больнице со следующего года

Опубликовано: 26.12.2016 17:24

Сейчас там размещают современное медицинское оборудование. Оно поможет оперативно лечить сердечные заболевания, контролировать ход операций с помощью самых современных технологий.

Палата интенсивной терапии и реанимации. Теперь здесь все по последнему слову техники. Это современный реанимационный комплекс, таких в больницу поступило 24 штуки. В комплекте стандартная консоль, монитор, который каждую секунду следит за состоянием пациента, аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор. Человека с подозрением на инфаркт будут размещать на кровати с подогревом. Оборудование для подачи тепла уже есть, а новые кровати придут буквально на днях как подарок к новому году. Теплый матрац в данном случае - это совсем не роскошь, а то, что позволит быстрее и эффективнее оказать помощь. "У нас северная территория. Пациенты поступают не всегда в теплых автомобилях. Иногда их подбирают на улице. Гипотермия, то есть охлаждение организма, является одним из факторов, который дает отрицательный прогноз. Для того чтобы грамотно согреть на этапе оказания помощи, мы закупили к каждой кровати специальные согревающие устройства", - рассказал Игорь Каретников, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ИОКБ.

Кстати, новые кровати будут не только согревать, но и взвешивать пациента. Таким образом, контролировать незначительные изменения веса из-за задержки или недостатка жидкости в организме. Это важная информация при лечении инфаркта миокарда. А это оборудование тоже только с конвейера. Например, С-дуга. Она отвечает за точную информацию о здоровье пациента прямо во время операции. Аппарат делает 3-D-рентген-изображения в режиме онлайн. Картинка тут же выводится на экран, и, как отмечают врачи, изображение на уровне самых высоких стандартов. А этот микроскоп предназначен для микрохирургических операций. На нем можно работать буквально в шесть рук. "Можно посадить для операции двух ассистентов. На тех микроскопах, которые у нас есть, можно использовать только одного ассистента. А здесь три окуляра. Могут работать один оператор и два ассистента", - сказал Михаил Кувин, заместитель главного врача по травматологии ИОКБ.

Оборудование практически готово к работе. Применять его для лечения пациентов начнут уже в январе.