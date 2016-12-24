Автор: Лариса Марковская

Корма для животных подорожают

Опубликовано: 26.12.2016 17:19

Дорогой четвероногий друг! А станет еще дороже: с нового года повысят цены на корма для животных. И судя по всему, не все хозяева выдерживают испытание дружбы медной монетой. Некоторые идут на кардинальные меры, понять которые животные не в силах.

Полуторагодовалого среднеазиата хозяева сами привезли в питомник. На пару дней. С тех пор прошло две недели. А пес и ныне там. Молодой, чистокровный оказался не нужен. Собрата кавказских кровей попросили забрать ангарчане. Всего за месяц породистых постояльцев в питомнике "К-9" заметно прибавилось: несколько азиатских, кавказских овчарок, немецкая, смесь лайки и хаски. Раньше такого благородного общества одновременно не собиралось никогда. А если породистые псы были, то хозяева настоящие или новые находились очень быстро. Теперь не берут и не ищут. "Дорогое питание, сложно содержать собак. Тем более, среднеазиатские, кавказские овчарки требуют тренировок - это еще дополнительные траты. Но в основном, конечно, с питанием связано. Подорожали корма, когда брали крупную породу, не рассчитывали", - комментирует Вячеслав Славин, директор питомника "К-9".

Очередь в зоомагазинах, тем не менее, выстраивается ежедневно. За этот год ассортимент подорожал примерно на 20%. "Три кошки, одна собака. Премиум-корма - 6-7 тысяч плюс наполнитель. Доходы упали, а цены ощутимо выросли", - говорят работники зоомагазинов.

Коснулось это и кормов, и аксессуаров. Новый наряд теперь только по случаю. К тому же дама - молодая мама - сама заработала. "Щенков продали, собака же имеет право на новую шубу", - сказала хозяйка.

В новом году цены еще подрастут. Депутаты Госдумы ставку НДС для производителей кормов для животных решили повысить почти в два раза - на 8%. Соответственно, изменятся ценники. А взгляды покупателей переместятся на нижние полки. Владельцы зоомагазинов стараются удержать покупателей. "На самом деле есть часть клиентов, которые удешевили просто корма. Перешли с суперпремиальных на премиальные. С премиальных на более дешевый сегмент. Мы меняем наших партнеров, некоторый сегмент уходит в прошлое. Появляются более дешевые игроки, более дешевый сегмент", - рассказал Евгений Фаттахов, директор зоомагазина.

Бесплатный совет от кинологов тем, кто только хочет завести собаку: хорошо взвесить свои возможности, чтобы дорогой друг не оказался чересчур дорогим.