Автор: Маргарита Кислицына

Иркутская область по количеству отравлений спиртосодержащей продукцией занимает 8 место

Опубликовано: 26.12.2016 17:14

Негативная ситуация с алкоголизмом в Приангарье сложилась уже давно, утверждают в управлении Роспотребнадзора.

Еще в 2015 году Иркутская область по количеству отравлений спиртосодержащей продукцией была на 9 позиции среди 85 субъектов страны. Этот показатель выше среднероссийского почти в 2 раза. За 9 месяцев 2016 года - то есть еще до массовой гибели людей из-за смертельного "Боярышника" - по уровню острых отравлений регион занял 8 место.

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