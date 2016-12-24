Автор: Яна Романова

Розничную торговлю непищевых спиртосодержащих жидкостей в СФО запретят

Опубликовано: 26.12.2016 17:12

С завтрашнего дня запретят розничную торговлю непищевых спиртосодержащих жидкостей во всем Сибирском федеральном округе. Такую меру ввели в преддверии Нового года и на время каникул.

Решение приняли на заседании КЧС сегодня во главе с полпредом президента в Сибирском округе. Сергей Меняйло сказал о необходимости разобраться во всей цепочке, которая привела к трагедии в Иркутске. Главные вопросы: где произвели метиловый спирт, как он попал в наш регион.

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО: Колоссальный объем работы, который сегодня проведен, позволил купировать ситуацию, но мы говорим о том, что 70 жизней ушло. Это трагедия, и сегодня мы должны сработать на опережение и не допустить повтора такой ситуации, тем более мы понимаем, что длительные праздники.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Контроль будет по линии МЧС и правоохранительным структурам, в правительстве и во всех МО будут дежурные с тем протоколом, который они должны выполнять в случае, если что-то происходит.

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