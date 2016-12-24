Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 26.12.2016 15:07

Иркутская "Байкал-Энергия" провела очередные игры российской суперлиги так же, как и хоккеисты ангарского "Ермака". Подробности в спортобзоре.

Поражение и победа - таков итог поездки иркутской "Байкал-Энергии" в Кемерово. Если в первом матче "бело-синие" довольно неожиданно уступили "Кузбассу" - 5:2, то в повторной встрече все встало на свои места. Счет окрыли иркутяне уже на 7-й минуте. Правда, хозяева вышли вперед через 8 минут. Но после в первом тайме забивали "бело-синие" - 6:2 к перерыву. Во втором отрезке игра особо не поменялась. В итоге 11:6 - победа "Байкал-Энергии". "Надо идти вперед, надо двигаться. В команде должны происходить какие-то изменения. Нельзя помнить о том, что было вчера", - сказал Евгений Ерахтин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Последние матчи в этом году "Байкал-Энергия" проведет в Красноярске. 28-29 декабря "бело-синие" встретятся с "Енисеем".

Впервые в Иркутске прошел профессиональный турнир по смешанному боевому единоборству ММА "SibForce-1". В Иркутск съехались бойцы из Красноярска, Улан-Удэ, Норильска и Читы. Среди участников соревнований бились представители 16 спортивных клубов Сибири. В том числе, в этот вечер был бой среди девушек. Татьяна Самсоненко победила Анну Позднякову. А главный бой в весе до 93 килограммов состоялся между Сергеем Погодаевым и красноярцем Степаном Горшечниковым, победу одержал первый.

Ангарский "Ермак" в эти выходные гостил в Кургане, где играл с местным "Зауральем". Зрители увидели голы только в третьем периоде, на шайбу хозяев ангарчане ответили точным броском Александра Майера. Игра перетекла в овертайм, а после в серию послематчевых буллитов. Там фортуна была на стороне хоккеистов "Зауралья". 2:1 - "Ермак "потерпел поражение.