виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-16
Вт
утро
-19/-21
Вт
день
-15/-17
Вт
вечер
-20/-22

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.8528
Евро/Рубль:
  63.5425

По данным ЦБР (2016.12.24)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2016, Декабрь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 26.12.2016 (85.18)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 26.12.2016 15:07

Изображение Иркутская "Байкал-Энергия" провела очередные игры российской суперлиги так же, как и хоккеисты ангарского "Ермака". Подробности в спортобзоре.

Поражение и победа - таков итог поездки иркутской "Байкал-Энергии" в Кемерово. Если в первом матче "бело-синие" довольно неожиданно уступили "Кузбассу" - 5:2, то в повторной встрече все встало на свои места. Счет окрыли иркутяне уже на 7-й минуте. Правда, хозяева вышли вперед через 8 минут. Но после в первом тайме забивали "бело-синие" - 6:2 к перерыву. Во втором отрезке игра особо не поменялась. В итоге 11:6 - победа "Байкал-Энергии". "Надо идти вперед, надо двигаться. В команде должны происходить какие-то изменения. Нельзя помнить о том, что было вчера", - сказал Евгений Ерахтин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Последние матчи в этом году "Байкал-Энергия" проведет в Красноярске. 28-29 декабря "бело-синие" встретятся с "Енисеем".

Впервые в Иркутске прошел профессиональный турнир по смешанному боевому единоборству ММА "SibForce-1". В Иркутск съехались бойцы из Красноярска, Улан-Удэ, Норильска и Читы. Среди участников соревнований бились представители 16 спортивных клубов Сибири. В том числе, в этот вечер был бой среди девушек. Татьяна Самсоненко победила Анну Позднякову. А главный бой в весе до 93 килограммов состоялся между Сергеем Погодаевым и красноярцем Степаном Горшечниковым, победу одержал первый.

Ангарский "Ермак" в эти выходные гостил в Кургане, где играл с местным "Зауральем". Зрители увидели голы только в третьем периоде, на шайбу хозяев ангарчане ответили точным броском Александра Майера. Игра перетекла в овертайм, а после в серию послематчевых буллитов. Там фортуна была на стороне хоккеистов "Зауралья". 2:1 - "Ермак "потерпел поражение.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6214280128479 Sec.