Автор: Анастасия Байдракова

Кузнечное искусство иркутского мастера войдет в фотокнигу японского автора

Опубликовано: 26.12.2016 15:03

Художники огня и металла глазами японского фотографа. Иркутск стал частью масштабного проекта. Его цель - показать современных кузнецов разных стран и красоту древнего ремесла. Что привело фотографа из Йокагамы в наш город и какие еще места он посетил в поисках интересных кадров, расскажем далее.

Сегодня Валерий Кондратьев работает не на результат, а на камеру. Точнее, сразу на несколько камер. Японского фотографа Джуна Ишкуру интересует каждая деталь: и меха старинного кузнечного горна, и сама ковка. Но самое важное - показать характер мастера, его связь с любимым инструментом и погруженность в процесс. Свой проект Джун начал почти 5 лет назад. Сначала интересовался металлом вообще, его отливкой и обработкой. И в Эстонии познакомился с группой кузнецов, у которых была своя студия. "Кованые работы были очень красивыми, просто фантастика. И студия очень отличалась от японских. Кузнец - это очень интересная работа и древняя культура, старейшее искусство человечества", - говорит Джун Ишкура, фотограф, Япония.

После Эстонии Джун побывал у кузнецов Германии и Финляндии. Снимал и совсем молодых, которые только приходят в профессию. И вот отправился в Россию. Не скрывает: в Сибирь поехал еще и ради возможности пересечь большую страну по железной дороге, увидеть транссибирскую магистраль. Так уж повезло, что в Иркутске живет один из самых преданных делу и опытных кузнецов в стране. "Положим, я академик кузнечной академии. Мне 70, ему тоже под 70. Мы уходим, молодежь приходит, а сегодня современные технологии, которые что-то приварили, из готовых изделий могут назвать "французская ковка", "итальянская ковка". Но ковка без горна, без наковальни, без ручной работы - это не ковка", - считает Валерий Кондратьев, вице-президент Союза кузнецов России.

По окончании проекта Джун Ишкура планирует выпустить фотокнигу. Но до этого момента еще несколько стран и новых встреч с магами раскаленного металла.