Автор: Внеш. корр.

Праздник в Иркутске уже начался

Опубликовано: 26.12.2016 15:02

На главной площади города засияла новогодняя елка. А Дед Мороз распахнул двери своей резиденции. О том, как рождается волшебство, наш следующий материале.

Уютная резиденция Дедушки Мороза, наконец, распахнула двери для маленьких иркутян. Несмотря на холод, дети приходят в гости к добродушному сказочному герою. Малыши рассказывают стихи и, конечно же, получают подарки. Детям и их родителям дедушка дарит только добрые пожелания. Но предупреждает: наступающий год может быть непростым. "Какое-то чувство мне подсказывает, что будет он достаточно сложным. Но нельзя терять надежды и всегда двигаться вперед. Ставить себе хотя бы маленькие задачи, чтобы исполнять эти задачи и двигаться вперед, вперед, вперед, и нам будет все равно лучше. И в каждом году будет все лучше, и лучше, и лучше. С Новым годом!" – сказал Дед Мороз.

Тем временем в сквере уже собрались гости. Традиционное открытие городской елки для многих иркутян - любимый праздник. Помогает согреться новогодняя дискотека. Общая тема праздника - наступающий "Год семьи". Подвели итоги фотоконкурса "Иркутск - одна большая семья". А потом произошло самое ожидаемое новогоднее чудо – зажглась главная городская елка. "Наши коллеги к празднику подготовились. И, посмотрите, даже по лицам иркутян видно, что им нравится. Счастья, здоровья, любви, всего самого хорошего в наступающем году!" – пожелал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

"Я хочу, чтобы все наши задумки, все наши мечты сбылись. Все, что хотят иркутяне, все, что хотят в каждой семье, все, что хотят детки, все, что хотят жители нашего города, чтобы в 2017 году это все исполнилось. И если мы все-все-все подумаем об этом, я уверена, что все сбудется", - добавила Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска.

Новогоднее настроение поселится в сквере Кирова до самого рождества. Практически каждый день насыщенная программа - игры и конкурсы. А 31 декабря все желающие смогут встретить Новый год возле главной елки.