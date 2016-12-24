Автор: Ирина Белогривая

Незаконно добытую икру омуля продавали в Иркутске и Листвянке

Опубликовано: 26.12.2016 14:52

Икра вне закона. На рынках Иркутска и Листвянки торговали икрой омуля, которую добыли во время осеннего нереста. Западно-байкальская межрайонная прокуратура проверила торговые точки.

В ходе рейда и установили, что реализуют продукт с нарушением законодательства. Семь предпринимателей привлекли к ответственности. Все они заплатят штрафы. Также в ходе проверки в одном из рыбообрабатывающих цехов под Иркутском обнаружили более тонны нерестового омуля. Полицейские возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов.