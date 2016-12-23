Автор: Маргарита Кислицына

Поставщика смертельного суррогата заключили под стражу

Опубликовано: 23.12.2016 19:12

Еще 9 фигурантов дела об отравлении "Боярышником" отправлены под домашний арест. Такие меры пресечения избрал сегодня суд Ленинского района. Заседания проходили в закрытом режиме.

По подозрению в перевозке и сбыте контрафактного алкоголя задержали 13 человек. Это индивидуальные предприниматели, поставщики, продавцы и даже водители. Все имеют российское гражданство. Что примечательно, среди задержанных есть выходцы из Сирии и Азербайджана. "Данное преступление относится к категории тяжких. И санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. Лиц, подозреваемых в изготовлении спиртосодержащей продукции, на сегодняшний день не доставляли", - сказала Маргарита Джафарова, заместитель председателя Ленинского районного суда г.Иркутска.

Мера пресечения всем избрана на два месяца. Информация еще по одному из-за задержанных: это продавец - суд отказал в домашнем аресте из-за проблем со здоровьем.