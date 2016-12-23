Автор: Виктория Малая

Праздник для особенных детей прошел в Хомутово

Опубликовано: 23.12.2016 18:24

Праздник, которого ждут все. Обычные дети и те, которых называют "особенные". Специально для таких детей сегодня прошли новогодние торжества в Хомутово.

На сцене Дед Мороз и герои самой волшебной повести Гоголя - "Ночь перед Рождеством". В канун главного праздника в году сказка дарит чудо и особенным семьям с особенными детьми.

Артем Волков из дома выходит редко, не всегда есть возможность и настроение. Чувствовать себя не таким, как все, сложно. Тем и ценны подобные праздники: в кругу таких же, как ты, стеснение постепенно проходит. "У меня ребенок больше раскрепощается. Он видит таких же детей, как и он сам. Потому что когда он выходит на обычные праздники, он расстраивается", - сказала Надежда Волкова, мама Артема.

На празднике о диагнозах стараются не вспоминать. Сегодня главное - хорошее настроение. Видно, что к редким выходам в свет дети и взрослые готовятся заблаговременно: многие в костюмах, продуманных до мелочей. Новогодние праздники для особенных детей в Хомутово устраивают уже четвертый год подряд. Кроме того, обязательно подправляют детей 1 июня, проводят фотоконкурсы с участием всей семьи. Организаторы говорят: такие встречи важны и для взрослых. Ведь когда в семье появляется особенный ребенок, жизнь родителей становится гораздо менее активной.

Леонид Фролов, мэр Иркутского района: Особенное спасибо я хочу сказать родителям. Поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь своими детьми. И сказать вам: низкий земной поклон.

Екатерина Михайлова, председатель комитета по социальной политике Иркутского района: К сожалению, наше общество не готово к тому, чтобы принять таких детей везде, сделать общие праздники. Есть опыт хороший у Иркутского района, когда особенные дети учатся с обычными детьми. Между прочим, между детьми каких-то конфликтов и недоразумений не возникает. Они воспринимают друг друга такими, какие есть.

Сделать инклюзивное образование комфортным для всех - большая задача на ближайшие годы. А пока детям нужно подарить сказку. Ведь в Новый год всем хочется чудес и волшебства.