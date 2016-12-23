Автор: Марина Беклемишева

24 и 25 декабря в областном центре пройдет акция "Подарок для Шарика"

Опубликовано: 23.12.2016 17:26

Позаботиться о тех, для кого новогодние праздники - тяжелое время. Иркутские зоозащитники в шестой раз проводят акцию в поддержку бездомных животных "Подарок для Шарика".

В выходные, 24 и 25 декабря, в торговом центре на улице Волжская, пункте льготной стерилизации на Лапина и в зоомагазине на Карла Либкнехта примут любую вашу помощь. Принести можно медикаменты, крупы, корм, поводки, ошейники, клетки. Список необходимых препаратов и адреса пунктов приема можно узнать на сайте www.zoozabota.org или по телефону 740-607.