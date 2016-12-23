Автор: Ирина Белогривая

Иркутская область подала заявку на включение местных сувениров в нацреестр

Опубликовано: 23.12.2016 17:22

Чайная пара и эвенкийская кукла. Иркутская область подала заявку на включение сувениров Приангарья в национальный реестр. Его сейчас только начали формировать. Реестр будет служить не только своего рода коллекцией брендов регионов. С его помощью защитят интересы легальных компаний и ремесленников России. Чем могут похвастаться иркутские производители сувениров?

На ангарском предприятии выпускают бады из байкальских трав. Есть отдельная сувенирная линия. Кедровое масло, фиточаи - уже своего рода визитная карточка. Их часто покупают в качестве подарка. У российских туристов на них большой спрос. С недавних пор интерес проявляют и иностранцы. Особенно китайцы. "У них 5000 лет была китайская народная медицина, которая основана на травах. А теперь чистой травы там нет. И постепенно к ним приходит это понимание. А у нас есть чистая трава. И постепенно у китайцев начинает этот интерес к нам возрастать", - отмечает Александр Паномарев, генеральный директор компании.

Среди туристов абсолютный хит - мягкая игрушка байкальский нерпенок. Она бьет рекорды по продажам. Также популярностью пользуются ручки в виде омуля, традиционные кружки и магниты с видами Байкала, а также этнические сувениры: ловцы снов, бурятские куклы. Не только получать прибыль, но и познакомить туристов с культурой Прибайкалья - такую цель ставит перед собой одна из иркутских сувенирных компаний. "Неся культуру и понимание, пытаясь достучаться до людей, которые к нам приезжают в гости, мы параллельно просим людей быть бережными и относиться к нашей природе так, как она того достойна", - подчеркнула Елена Скворцова, директор по развитию сувенирной компании.

Туристический сувенир как память об отпуске, о местах отдыха. Как говорит руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина, это еще и мощный инструмент для того, чтобы область узнавали. Как, например, узнают Тульскую область по ее пряникам или самоварам. Прибайкалье пока только начинает создавать свой собственный бренд. "Жители России, безусловно, знают. За рубежом не всегда узнаваемость эта идет. Поэтому говорить о каком-то сформированном туристическом бренде Байкала, наверное, преждевременно", - считает Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Национальный реестр сувениров сформируют в следующем году. Главное условие: чтобы попасть туда, всю продукцию должны производить только в России и из местного сырья.