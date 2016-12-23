Автор: Николай Бессонов

"Автожесть"

Опубликовано: 23.12.2016 17:15

Кто кого? Автоаварии - это бой без надежды на победу. Столкновение с поездом, спецмашиной и даже с детской площадкой - в рубрике "Автожесть".

Один погибший и двое пострадавших - таков печальный итог противостояния легкового автомобиля и поезда в Чунском районе. Водитель "Лады" выехал на пути перед грузовым поездом в почти 60 вагонов. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком мало. Водитель машины погиб на месте, двоих пассажиров с серьезными травмами доставили в больницу. По предварительной информации, все трое были нетрезвы.

А в Иркутске в переделку попал служебный автомобиль следственного комитета. Микроавтобус двигался со спецсигналом и включенными маячками, на перекрестке Байкальской и Пискунова он столкнулся с "Тойотой Хариер". Легковушка пересекала перекресток на зеленый сигнал светофора. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, водитель служебного транспорта был трезв, он прошел медосвидетельствование.

В микрорайоне Юбилейный в Иркутске противостояние автомобиля и детской площадки закончилось победой машины. Атаковать качели водитель решил около полуночи, так что никто не пострадал. Правда, ненавистнику детских развлечений придется возмещать городу ущерб.

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