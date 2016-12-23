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Автор:
Николай Бессонов

Объезжал одну аварию и угодил в другую

Опубликовано: 23.12.2016 17:11

Грузовик оказался перевернутым в кювете на объездной Ново-Ленино в районе кирпичного завода. По словам водителя грузовика, он поздно заметил две иномарки, которые стояли на аварийной сигнализации.

По касательной грузовая машина задела универсал, после чего водитель попытался удержать машину на дороге, но транспорт занесло. На большой скорости он вылетел с дороги и опрокинулся. Благодаря невероятному везению водитель грузовика даже не получил повреждений. Незначительные травмы получил один из водителей легкового транспорта. У него ушибы и легкое сотрясение.



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