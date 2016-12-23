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Автор:
Внеш. корр.

Безопасность детей на дорогах обсудили в главном управлении внутренних дел Приангарья

Опубликовано: 23.12.2016 17:06

Количество ДТП с участием несовершеннолетних на пешеходных переходах ежегодно растет. О том, как обеспечить их безопасность, говорили сегодня на круглом столе в главном управлении внутренних дел области. Специально на это мероприятие в Иркутск приехали представители аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

Поводом для встречи послужила трагедия в Ханты-Мансийске, когда в начале декабря в ДТП погибли 10 школьников. Авария произошла из-за неисправности автобуса, перевозившего детей. Для Иркутской области тема безопасности перевозок несовершеннолетних тоже актуальна. А количество наездов на несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом выросло на 66% - с 31 случая до 50. Предложения о том, как защитить детей на дорогах, звучали на совещании. "Мы хотели бы, чтобы транспорт, который занимается перевозками детей, был оснащен спецсигналом. Второе, проведение и техническое обеспечение пассажирского транспорта, который занимается организованными перевозками детей", - подчеркнула Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

Часть вопросов обеспечения детской безопасности нужно решать на федеральном уровне. А для некоторых достаточно распоряжений областной власти. Согласно новому закону с 2017 года во всей России срок эксплуатации школьных автобусов не должен превышать 10 лет.



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