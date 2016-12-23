Автор: Клим Куликов

В Иркутске пройдет турнир по смешанному боевому единоборству ММА "SibForce-1"

Опубликовано: 23.12.2016 15:19

14 боев за один вечер. Впервые в Иркутске пройдет профессиональный турнир по смешанному боевому единоборству ММА "SibForce-1". Участие в турнире примут бойцы из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ, Норильска и Читы. Среди участников "SibForce-1" представители 16 спортивных клубов Сибири, 13 мастеров спорта по боевому самбо, армейскому рукопашному бою, универсальному бою и вольной борьбе. И все это будет проходить по правилам боев ММА.

"Я очень надеюсь, что этот турнир пройдет интересно. Зрителям все понравится. А спортсмены получат удовольствие, но и получат определенный опыт. Свое продвижение вперед", - сказал Сергей Пилиховский, старший тренер сборной России по ММА.

В главном поединке вечера сойдутся иркутянин Сергей Погодаев и красноярец Степан Горшечников. Первый гонг прозвучит во дворце спорта "Труд" во 18.00.

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