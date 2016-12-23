Автор: Внеш. корр.

"Удивительное рядом"

Опубликовано: 23.12.2016 15:03

В Иркутске в луже нашли... чебурашку! Игрушка с грустными глазами одиноко плавала среди кучи мусора. Пользователи соцсетей жалели персонажа повести Эдуарда Успенского. И призвали скорее спасти любимого героя. А кто-то напомнил, что в этом году Чебурашке исполнилось 50 лет.

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