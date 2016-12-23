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Автор:
Альфия Еремеева

Новую машину получила администрация Чунского района

Опубликовано: 23.12.2016 15:02

Автомобиль УАЗ выделили для местного отдела образования. Договор о социально-экономическом партнерстве заключили местные власти и благотворительный фонд "Сибирский характер".

Прежний транспорт пришел в негодность. Ему уже больше 10 лет. А проходимая машина северному району очень нужна, например, для того, чтобы привозить учителей из отдаленных деревень на районные мероприятия. Кроме того, это возможность проводить инспекции и рейды.

Галина Немочкина, начальник отдела образования администрации Чунского района: Очень уместно, и мы довольны, конечно, очень. Очень рады. Очень часто приходится именно на автотранспорте доставлять педагогов на районные методические объединения, в наши учреждения образования и другие массовые мероприятия для педагогов района.

Андрей Чернышев, депутат Государственной Думы РФ: Мы планируем на 2017 год продолжить эту работу, она востребована людьми, она приносит хорошие результаты. На очереди у нас Киренский, Мамско-Чуйский, Катангский районы. Будем продолжать работу.

Кстати, точно такой же внедорожник ранее получил Усть-Кутский район. И буквально на днях муниципалитету достанется новый автомобиль "Нива". Машина понадобится для учеников местных школ. На отечественном джипе их будут отвозить на районные соревнования и экзамены.



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