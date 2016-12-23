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Автор:
Маргарита Кислицына

Еще два человека скончались от отравления метанолом

Опубликовано: 23.12.2016 14:57

Количество жертв суррогата увеличилось до 74 человек. Новых пациентов за прошедшие сутки в иркутские больницы не поступало. Однако первый случай отравления метиловым спиртом зафиксирован в Братске. У мужчины схожие симптомы. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В областном центре продолжаются масштабные проверки по выявлению незаконной торговли спиртосодержащими жидкостями. О результатах работы на очередном оперативном штабе сообщил директор муниципального учреждения "Безопасный город" Андрей Медведев. За сутки изъяли более 20 тонн фальсифицированного алкоголя, в том числе около четырех тонн боярышника. "На данный момент мы можем говорить о локализации сложившейся ситуации. Очень большую роль в этой работе играет волонтерское движение. Расклеивают объявления, оповещают граждан о наличии контрафактной продукции", - сказал Андрей Медведев, директор МУП "Безопасный город".

Тем временем Ленинский районный суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела об отравлении метанолом. Всего задержаны 13 человек.



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