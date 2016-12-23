Автор: Николай Бессонов

Очередного педофила ловят в Иркутске

Опубликовано: 23.12.2016 14:51

На этот раз неизвестный напал на 10-летнюю девочку в микрорайоне Ново-Ленино. Мужчина, которому на вид 25 лет, забежал в кабину лифта многоэтажки, когда туда вошел ребенок, девочка возвращалась из школы.

Когда двери закрылись, неизвестный достал нож и начал угрожать своей жертве. Позже начал приставать к ней. Но план злоумышленника не удался: двери кабины открылись и девочка выбежала. Сейчас сотрудники полиции опрашивают жителей Ново-Ленино, ищут возможных свидетелей. По описанию девочки, мужчина достаточно молод, худой, с угревой сыпью на лице.

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