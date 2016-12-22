Автор: Внеш. корр.

Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям в связи со смертью родителей от отравления

Опубликовано: 22.12.2016 17:59

Оказать поддержку детям в связи со смертью родителей от отравления спиртосодержащей жидкостью поручил ответственным ведомствам губернатор Сергей Левченко. По предварительной информации, в связи с массовыми отравлениями сиротами остались 6 детей.

Четверо несовершеннолетних до момента смерти родителей уже находились на воспитании в семьях опекунов, один ребенок сейчас временно находится в специализированной организации для детей-сирот. Правда, родственники выразили желание принять его в свою семью на воспитание. Еще один ребенок проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку. Кроме того, губернатор дал поручение рассмотреть возможность помощи при погребении погибших.