виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-14
Пт
утро
-19/-21
Пт
день
-10/-12
Пт
вечер
-12/-14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  61.1092
Евро/Рубль:
  63.6086

По данным ЦБР (2016.12.22)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2016, Декабрь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.12.2016 (65.72)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Качество алкоголя можно проверить в лаборатории Россельхознадзора

Опубликовано: 22.12.2016 16:53

Изображение Впереди Новый год. И, конечно, праздничный стол не обходится без спиртного. Как защитить себя от опасной подделки? Где в Иркутске можно проверить алкоголь на наличие опасных веществ?

На проверку покупаем бутылку самой дешевой водки. Стоимость пол-литровой 220 рублей. Идем в лабораторию Россельхознадзора. Это отделение токсикологии и биохимии. Здесь от зорких взглядов химиков опасным веществам не скрыться. "Мы отобрали пробу, поставили ее в газовый хроматограф и будем анализировать. Самые вредные, самые токсичные примеси, которые могут присутствовать в спиртосодержащей жидкости, это ацетальдегиды, сложные эфиры, сивушные масла, метиловый спирт", - комментирует Татьяна Малова, химик-токсиколог.

Капля метанола смертельна для человеческого организма. А содержание, например, сивушных масел говорит о том, что при изготовлении водки, скорее всего, нарушили технологию. Вредные примеси хроматограф определяет с точностью до тысячных. Допустимое содержание каждого вещества прописано государственными стандартами. Химики отмечают: пока иркутяне спиртное на проверку приносили нечасто. Но в связи с последними событиями наплыв ожидают уже на следующей неделе. "Мы проводим исследование, которое характеризует качество и безопасность спиртосодержащих жидкостей, включающих в себя 23 показателя в соответствии с требованиями нормативной документации", - говорят специалисты.

Проверить качество спиртного может каждый житель Иркутска. Результат будет готов в течение 5 рабочих дней. Правда, исследование платное. Стоит 1200 рублей. Недешево, но, согласитесь, здоровье дороже.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.474093914032 Sec.