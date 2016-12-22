Автор: Маргарита Кислицына

Качество алкоголя можно проверить в лаборатории Россельхознадзора

Опубликовано: 22.12.2016 16:53

Впереди Новый год. И, конечно, праздничный стол не обходится без спиртного. Как защитить себя от опасной подделки? Где в Иркутске можно проверить алкоголь на наличие опасных веществ?

На проверку покупаем бутылку самой дешевой водки. Стоимость пол-литровой 220 рублей. Идем в лабораторию Россельхознадзора. Это отделение токсикологии и биохимии. Здесь от зорких взглядов химиков опасным веществам не скрыться. "Мы отобрали пробу, поставили ее в газовый хроматограф и будем анализировать. Самые вредные, самые токсичные примеси, которые могут присутствовать в спиртосодержащей жидкости, это ацетальдегиды, сложные эфиры, сивушные масла, метиловый спирт", - комментирует Татьяна Малова, химик-токсиколог.

Капля метанола смертельна для человеческого организма. А содержание, например, сивушных масел говорит о том, что при изготовлении водки, скорее всего, нарушили технологию. Вредные примеси хроматограф определяет с точностью до тысячных. Допустимое содержание каждого вещества прописано государственными стандартами. Химики отмечают: пока иркутяне спиртное на проверку приносили нечасто. Но в связи с последними событиями наплыв ожидают уже на следующей неделе. "Мы проводим исследование, которое характеризует качество и безопасность спиртосодержащих жидкостей, включающих в себя 23 показателя в соответствии с требованиями нормативной документации", - говорят специалисты.

Проверить качество спиртного может каждый житель Иркутска. Результат будет готов в течение 5 рабочих дней. Правда, исследование платное. Стоит 1200 рублей. Недешево, но, согласитесь, здоровье дороже.