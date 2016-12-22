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Автор:
Анастасия Байдракова

В музее "Тальцы" поселилась молодая бурятская семья

Опубликовано: 22.12.2016 16:44

Изображение Теперь это часть экспозиции традиционной юрты. Ростовые куклы в музее помогают воссоздать историческую атмосферу. Придают жизненности и достоверности.

Молодая семья празднует новоселье. По традиции, в бурятской юрте мужская и женская половина. Так что каждому персонажу есть заранее приготовленное место. Наряды тоже продуманы. "Так как она замужняя женщина, в шапочке, в традиционной одежде, в безрукавочке, которая черного цвета символизирует землю, а зеленое - это лес, травы и прочее, ну и у нее очень богатые украшения. Потому что звуки этих украшений отгоняют злых духов, а вообще кораллы несут благополучие непосредственно семье", - рассказывает Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

У мужчины одежда голубого цвета - символ неба. Он занят делом: мастерит для ребенка игрушечную лошадку. Такое оживление экспозиции, говорят в музее, очень нравится посетителям, позволяет буквально увидеть историю. Поэтому еще один весьма необычный персонаж поселился в приказной избе. Оказывается, 350 лет назад кошка была дорогим удовольствием. Даже сохранились документы, где зафиксирован обмен кошки на вола. "В Сибири во время ее освоения в XVII веке такие люди, как воевода, могли иметь кошку. И вот наш Сила Осипович Оничков привез кошку, разместил ее в приказной избе и тем самым совмещает приятное с полезным, потому что в приказной избе она еще и охраняла те важные документы и дорогую в то время бумагу от мышей", - комментирует Елена Колганова, заместитель директора архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Но и это не все, чем музей планирует удивлять посетителей. В закрытой пока зоне идет подготовка масштабной экспозиции - Московский тракт XIX века. Проезжее место отличали более зажиточные жители, богаче была и архитектура. Уже почти восстановлены дом купца Войнова с мезонином и кабак. В здании лавки, кстати, сохранились подлинные росписи, это большая редкость. Их восстановил реставратор.

Восстановили в этой лавке и собственно прилавок. Кстати, в будущем за ним появится настоящий лавочник. Ну а на полках будут стоять бутылки и различные товары, которыми, собственно, он и торговал в XIX веке. А в доме купца Войнова поселятся сразу четыре персонажа. Кто именно, посетители узнают в следующем году.

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