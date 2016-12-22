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Автор:
Яна Романова

Усольский роддом будут капитально ремонтировать

Опубликовано: 22.12.2016 16:39

Изображение До тысячи родов в год смогут принимать в Усолье-Сибирском и районе с конца 2017-го. Местный родильный дом ждет серьезный капитальный ремонт. Чтобы и в это время малыши появлялись на свет, подготовили резервное здание. И даже этот небольшой, казалось бы, шаг уже вдохнул новую жизнь в медучреждение.

Еще год назад никто не верил в будущее усольского роддома. Например, здесь могли перестать выхаживать маленьких пациентов. Теперь новая, но при этом промежуточная веха в истории. Раньше здесь были административные помещения, в этом году сделали ремонт, закупили оборудование. И пока роды будут принимать в этом здании. Основное ждет серьезная реконструкция. "Будет больше мест, будут индивидуальные палаты, одноместные, мощность родильного дома будет тысяча родов в год. Этого достаточно для города и района. За эти 11 месяцев было 600", - рассказала Наталья Мельникова, главный врач Усольской городской больницы.

Областные депутаты в прошлом году взяли объект на парламентский контроль. Выделили сначала 12 миллионов на ремонт гинекологического отделения, а потом 100 на реконструкцию основного здания. Во время проверки отмечают: условия создали комфортные. Самое главное - кадровый вопрос решили. "Мы сегодня видим коллектив, который перспективно смотрит в будущее. Начинают возвращаться врачи, которые уже махнули рукой. Я считаю, что это комплекс мер, который позволяет сделать Усолье и Усольский район, а это ТОР - одна из точек роста, потому что в первую очередь люди, как мы можем делать ТОР, когда у нас здесь современного роддома нет", - говорит Андрей Лабыгин, вице-спикер, председатель комитета по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области.

Депутаты региона говорят об упущении: параллельно с ремонтом роддома необходимо приобрести мебель и оборудование, но средств на это пока не выделено. Вопрос будут держать на парламентском контроле.

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