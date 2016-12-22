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Автор:
Николай Бессонов

"Иркутский экстрим": кайтинг

Опубликовано: 22.12.2016 16:28

Изображение Герои следующего материала умеют парить в небесах и в то же время твердо стоят на ногах. Сами себя они называют кратко - кайтеры. О спортсменах, которые смогли покорить ветер, в нашей рубрике "Иркутский экстрим".

Тем, кто в детстве научился запускать воздушного змея, в кайтинге этот навык обязательно пригодится. Здесь тоже свой змей, а по-английски - кайт. А еще стропы и трапеция. Она нужна чтобы распределить нагрузку по всему телу и освободить руки, которыми и управляют наездники ветра. Заниматься зимним кайтингом можно и на лыжах, и на сноуборде. "Я лыжник бывший, на сноуборде с 1994 года. Потом на параплане, на дельтаплане летал. А тут увидел, сразу загорелся, купил и катаюсь. Всем людям дано примерно одинаково. Добра, зла, умения кататься - у кого-то чуть побольше, у кого-то чуть поменьше. Если чуть-чуть потренироваться и поедешь и на кайте, и на самолете полетишь", - говорит Василий Прошунин.

Любят кайтинг за скорость и чувство полета. А еще за относительную простоту. Освоить управление можно буквально за несколько дней. "Кайтом научиться управлять легко, но самое главное - это техника безопасности. Чтобы тебя не дернуло, не унесло никуда, чтоб ты с другим кайтером не столкнулся. Потому что стропы опасны, можно запутаться в них, кайт дернет, и уши поотрывает, были такие случаи", - рассказывает Ярослав Федак.

Меркантильный вопрос тоже не обойдем стороной. Стоит комплект около сотни тысяч рублей. Из-за этого кайтеров в Иркутске стало меньше. Сейчас активно занимаются этим видом спорта всего несколько десятков человек. Цена отпугивает не всех любителей экстрима. Ведь кайтинг - это не только адреналин, но и просто красивое зрелище.

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