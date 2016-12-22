Автор: Татьяна Алексеева

В Тулунской психиатрической больнице обеспечили хорошие условия для пациентов

Опубликовано: 22.12.2016 16:23

Ни кола, ни двора - так говорили на Руси о людях, у которых ничего нет. Поговорок про имущество сложено немало. Но многие ли видели людей, у которых личные вещи умещаются в маленькой тумбочке? Наш материал из Тулунской психиатрической больницы.

Свою биографию пациент рассказывает издалека. С самого детства ему не повезло, сперва с родителями, затем с законом. Из дома выгнали, тюрьма приютила. "У меня мама умерла, отец меня избивал, домой не пускал, я ходил, побирался", - говорит Сергей Рыбаков, пациент.

Пропустим десятилетия - и сразу в день сегодняшний. Сергей Рыбаков радуется новому ноутбуку. Фильмов еще не успел туда накачать, зато музыка уже полностью своя. Купил пациент себе девайс за собственные деньги, с пенсии накопил. Он и его сопалатники всю жизнь проведут в этой комнате. Никаких экскурсий, путешествий и поездок. Разве что меню можно разнообразить по собственному желанию. Но такая жизнь для этих пациентов считается спасением. Они неизлечимо больны.

Пациенты тулунского отделения психиатрической больницы говорят: у них хорошие условия для жизни. Их перевели сюда из старой больницы в поселке Александровский. Примечательно, что власти Тулунского района, что называется, поделились и отдали под психиатрическую больницу одно из административных зданий. "Негде было жить этим нашим клиентам, мы безвозмездно передали это здание здравоохранению, где они в очень короткий срок сделали очень хороший ремонт, где очень комфортно живут больные", - рассказал Владимир Карпенко, заместитель мэра Тулунского района.

Тема имущества всплывает и в разговоре с министром здравоохранения. "Закуплены были все необходимые вещи, шкафы, личные вещи для прогулок. То есть создано личное пространство для каждого больного", - отметил Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

Одежда для прогулок очень нужна. Зимний футбол и подобие волейбола - любимое занятие пациентов и зимой, и летом. Выходят играть по 2-3 раза в день. Мячик, кстати, тоже приобрела администрация больницы. "Мы всегда стараемся помочь им в приобретении товаров первой необходимости. Ни в чем их не ущемляем. Это и приобретение оргтехники, это и планшетные компьютеры", - сказал Станислав Трофимов, зав.отделением Тулунского ОПНД.

Планшетники тоже по желанию. Речь идет о том, что пациенты делают заказ, а администрация его выполняет. Да хоть норковую шубу купим, если захотят, были бы деньги, шутит врач. Просьбы в основном попроще: радиоприемник, продукты, что-то для личных нужд. Имущества по-прежнему мало, но оно свое. "Здесь получше. Единственное, нет возможности что-то делать, мастерить что-то. Ну ничего. Занимаюсь зарядкой, радио вот слушаю, чтобы убить время", - делится Владимир Попов, пациент.

Душевнобольных на Руси считали особенными людьми и старались обращаться с ними по-доброму. Примерно так, как в Тулунской больнице. Кров, хлеб и теплое отношение. Вот и все счастье бедных людей.