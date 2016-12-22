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Автор:
Альфия Еремеева

Владимир Путин: нужно повышать акцизы на всю алкогольсодержащую продукцию

Опубликовано: 22.12.2016 16:13

Изображение "Люди умирают десятками из-за поблажек производителям спиртосодержащей продукции", - прокомментировал ситуацию в Иркутске президент России Владимир Путин на встрече с представителями обеих палат парламента.

Глава страны отметил: нужно повышать акцизы на всю алкогольсодержащую продукцию. Это неизбежно скажется на стоимости косметики или аптечных препаратов. Но жизнь людей дороже, заключил президент. Владимир Путин предлагает правительству Российской Федерации ужесточить правила производства и оборота пищевой и косметической продукции, а также товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Содержащие алкоголь товары должны быть специально промаркированы. Нарушителей закона в этой сфере президент предлагает наказывать строже. Кроме того, необходимо ужесточить правила розничной торговли лекарственными средствами, в состав которых входит этиловый спирт. До 1 июля эти предложения нужно внести в законодательство Российской Федерации.



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