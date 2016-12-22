Автор: Виктория Малая

Алкоголь лучше не употреблять, считают иркутяне

Опубликовано: 22.12.2016 16:10

Сегодня мы спросили у иркутян: будут ли они после трагических событий в Иркутске приобретать алкогольные напитки на праздник? И ответы немного удивили.

- Мы совершенно не пьем, категорически. Водкой мы лечимся. Ноги натираем, настойки делаем. А так мы не пьем.

- Ой, даже страшно. Лучше вообще, наверное, не брать. Сегодня разговаривали с соседкой и думаем, что лучше вообще чай пить.

- У нас есть свой, проверенный магазин. Мы знаем, что там точно все будет в порядке. Так, специальный стоит аппарат, который проверяет акциз и все.

- Я советую вообще не пить. А зачем пить? Свое здоровье губить. А пить, если кому надо, то самогон нормальный. Сейчас водка паленая вся. Или на тот свет отправит, или в больницу ляжешь.

- В принципе не пью алкогольные напитки крепкие. А вино покупаем в проверенном магазине. Будем пить грузинское на Новый год.

- Мы вообще не пьем, трезвый образ жизни ведем.

- Даже шампанского не будет?

- Даже шампанского!

- Куплю вино, коньяк, бутылочку водочки про запас. Я пойду в крупный магазин сетевой, поговорю с продавцами, буду там покупать. А лучше купите самогонный аппарат и делайте это все сами.

- Так безопасней?

- Конечно!

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