Алкоголь лучше не употреблять, считают иркутяне

По данным ЦБР (2016.12.22)
Выпуск новостей за 21.12.2016 (65.72)
Сегодня мы спросили у иркутян: будут ли они после трагических событий в Иркутске приобретать алкогольные напитки на праздник? И ответы немного удивили.
- Мы совершенно не пьем, категорически. Водкой мы лечимся. Ноги натираем, настойки делаем. А так мы не пьем.
- Ой, даже страшно. Лучше вообще, наверное, не брать. Сегодня разговаривали с соседкой и думаем, что лучше вообще чай пить.
- У нас есть свой, проверенный магазин. Мы знаем, что там точно все будет в порядке. Так, специальный стоит аппарат, который проверяет акциз и все.
- Я советую вообще не пить. А зачем пить? Свое здоровье губить. А пить, если кому надо, то самогон нормальный. Сейчас водка паленая вся. Или на тот свет отправит, или в больницу ляжешь.
- В принципе не пью алкогольные напитки крепкие. А вино покупаем в проверенном магазине. Будем пить грузинское на Новый год.
- Мы вообще не пьем, трезвый образ жизни ведем.
- Даже шампанского не будет?
- Даже шампанского!
- Куплю вино, коньяк, бутылочку водочки про запас. Я пойду в крупный магазин сетевой, поговорю с продавцами, буду там покупать. А лучше купите самогонный аппарат и делайте это все сами.
- Так безопасней?
- Конечно!