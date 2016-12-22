В Ленинском районном суде продолжаются слушания по делу о массовом отравлении

По данным ЦБР (2016.12.22)
Выпуск новостей за 21.12.2016 (65.72)
На аресте предпринимателей настаивает следственный комитет региона. В Ленинском районном суде второй день продолжаются слушания по резонансному делу.
Уголовное дело возбуждено по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Защита, тем временем, настаивает на абсолютной невиновности предпринимателей, поскольку на товаре было предупреждение, что жидкость опасно принимать внутрь.