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Автор:
Клим Куликов

На стадионе "Труд" установили новое табло

Опубликовано: 22.12.2016 14:29

Изображение На стадионе "Труд" решили острейшую проблему. С нового года на арене новое табло. Оно сохранило исторический облик старого, но при этом сделано по последнему слову техники.

Табло стадиона "Труд" было установлено в 1985 году. С тех пор никаких реставраций. Максимум что оно могло - показывать названия команд и цифры. И когда болельщики приходили на трибуны, то разом попадали в прошлое. "Люди старшего поколения помнят ламповые телевизоры. И телевизоры с системами HD и так далее. Разница примерно такая же", - говорит Владимир Удовенко, директор ЗАО "Центр развития спортивной инфраструктуры".

Но время идет, и технологии меняются. Новый монитор теперь может все. Если раньше, чтобы проектировать трансляцию матча, приходилось ставить дополнительный экран, где показывали лучшие моменты игры и повторы, как это было на чемпионате мира по хоккею с мячом, то сейчас все это будет делать один монитор. Из областного бюджета на это потратили более 5 миллионов рублей. Все оборудование нового поколения, а главное, оно рассчитано на сибирские морозы. "Основная его особенность в том, что оно может эксплуатироваться в наших сибирских условиях. Поскольку вся корпусировка, все блоки производятся в Новосибирске. Там же и тестируются. Есть специальная тестовая камера, в которой приближены максимально все погодные условия", - рассказал Алексей Амелин, руководитель компании светодиодной техники.

Новое табло установили к первенству мира по хоккею с мячом среди девушек. А впервые оно будет опробовано в следующем году во время игр "Байкал-Энергии" на стадионе "Труд".

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