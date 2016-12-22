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Автор:
Альфия Еремеева

72 жителя Иркутска погибли от отравления метанолом

Опубликовано: 22.12.2016 14:28

Изображение В больницах города до сих пор находятся 33 пациента. Массовые отравления начались в областном центре 17 декабря. Среди пострадавших жители Ленинского и Свердловского районов.

А сегодня стало известно, что у себя в квартире скончалась женщина. Родственники рассказали, что она употребляла водку "Белая береза". Семьям погибших администрация города выделит деньги на организацию похорон. Сумма материальной помощи чуть больше 13 тысяч рублей. "Мы разделяем на несколько категорий этих граждан. Есть невостребованные опознанные, есть неопознанные и, соответственно, есть опознанные, имеющие родственников или законных представителей, которые могут взять на себя ответственность и произвести захоронение. Первые две категории мы будем захоранивать силами нашего специализированного предприятия по вопросам похоронного дела", - сообщил Михаил Малыхин, заместитель председателя комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Если вы знаете, где незаконно торгуют алкоголем, сообщите адрес в единую диспетчерскую службу города или на горячую линию администрации Иркутска. Фото киоска и выставленного на витрине алкоголя можно отправить через мессенджеры на специально выделенный телефонный номер.

Правоохранительные органы, тем временем, продолжают проводить массовые проверки. Накануне ночью сотрудники полиции совместно с администрацией Ленинского района провели рейд в магазине на улице Баумана. На пункт продажи алкоголя пожаловались местные жители. Они рассказали, что алкоголь продавали из-под полы. Дешевую водку и коньяк. Торговля велась круглосуточно. Изъяли более 15 ящиков спиртного. Весь товар направят на экспертизу. А предприниматель заплатит штраф. Всего за ночь посетили более 200 торговых точек в Иркутске. Из оборота изъяли 16,5 тонн спиртосодержащей жидкости. Задержаны 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники.

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