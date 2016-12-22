виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-14
Пт
утро
-19/-21
Пт
день
-10/-12
Пт
вечер
-12/-14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  61.1092
Евро/Рубль:
  63.6086

По данным ЦБР (2016.12.22)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2016, Декабрь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.12.2016 (65.72)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

Блошиный рынок в Марата посещают и коллекционеры, и музейные работники

Опубликовано: 22.12.2016 14:24

Изображение Торгуют историей. Блошиный рынок в иркутском предместье Марата как копилка старинных и раритетных вещей. Сегодня он не такой большой, как на прежнем месте - Свердловском рынке. Но там, как и раньше, можно найти необычные экземпляры. Сюда приезжают коллекционеры, ценители и даже музейные работники. Съемочная группа программы "Новости" прошлась по рядам и послушала интересные истории.

Николай Кудьяров не хуже любого продавца знает историю многих вещей. Книги, воспоминания - знания собирал буквально по крупицам. Стариной он интересуется с детства. На блошином рынке Николай - частый гость. В его личной коллекции более ста антикварных экземпляров: и самовары, и кованые изделия. Большая любовь к старинным столярным инструментам. "Бывает интерес такой, что душу завораживает. Не просто заводит, а завораживает. Кто здесь стоят, они согласятся, что есть такие вещи, которые увидел - и все! Победила она тебя! Нужно ее во что бы то ни стало приобрести. Сколько бы она ни стоила", - говорит Николай Кудьяров, коллекционер.

Стоить старина может от нескольких сотен рублей до сотен тысяч. Все зависит от уникальности и состояния вещи. Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры - большая редкость. Вот, например, лапти из липового лыка. Им почти полтора века. В таких ходили крестьяне Тамбовской губернии Бондарского уезда. Судя по их виду, они еще могут послужить. Продавцы рассказывают: спрос на такие вещи есть всегда. "Сейчас, конечно, хуже - кризис. Но постоянно люди ездят. И из Москвы приезжают, и из других областей. Люди приходят постоянно, что-то ищут", - сказал Александр Трегубов, продавец старинных вещей.

Торговцам с блошиного рынка люди часто сами приносят вещи. Выкинуть рука не поднимается. Для одних - старье, а для других - ценность. Приезжают сюда и музейщики. Ищут экспонаты для своих выставок. На рыночных развалах чего только ни встретишь! И редкие тульские самовары, и столетние прялки, и столовые приборы царских времен. Транзисторы, коньки, лыжи, часы, тулупы, чемоданы - это уже из советской эпохи. Оттуда же Деды Морозы из папье-маше. К новогодним праздникам обещают выставить на продажу старые елочные игрушки. В последнее время на них спрос. Винтаж в моде.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7911140918732 Sec.