Автор: Ирина Белогривая

Блошиный рынок в Марата посещают и коллекционеры, и музейные работники

Опубликовано: 22.12.2016 14:24

Торгуют историей. Блошиный рынок в иркутском предместье Марата как копилка старинных и раритетных вещей. Сегодня он не такой большой, как на прежнем месте - Свердловском рынке. Но там, как и раньше, можно найти необычные экземпляры. Сюда приезжают коллекционеры, ценители и даже музейные работники. Съемочная группа программы "Новости" прошлась по рядам и послушала интересные истории.

Николай Кудьяров не хуже любого продавца знает историю многих вещей. Книги, воспоминания - знания собирал буквально по крупицам. Стариной он интересуется с детства. На блошином рынке Николай - частый гость. В его личной коллекции более ста антикварных экземпляров: и самовары, и кованые изделия. Большая любовь к старинным столярным инструментам. "Бывает интерес такой, что душу завораживает. Не просто заводит, а завораживает. Кто здесь стоят, они согласятся, что есть такие вещи, которые увидел - и все! Победила она тебя! Нужно ее во что бы то ни стало приобрести. Сколько бы она ни стоила", - говорит Николай Кудьяров, коллекционер.

Стоить старина может от нескольких сотен рублей до сотен тысяч. Все зависит от уникальности и состояния вещи. Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры - большая редкость. Вот, например, лапти из липового лыка. Им почти полтора века. В таких ходили крестьяне Тамбовской губернии Бондарского уезда. Судя по их виду, они еще могут послужить. Продавцы рассказывают: спрос на такие вещи есть всегда. "Сейчас, конечно, хуже - кризис. Но постоянно люди ездят. И из Москвы приезжают, и из других областей. Люди приходят постоянно, что-то ищут", - сказал Александр Трегубов, продавец старинных вещей.

Торговцам с блошиного рынка люди часто сами приносят вещи. Выкинуть рука не поднимается. Для одних - старье, а для других - ценность. Приезжают сюда и музейщики. Ищут экспонаты для своих выставок. На рыночных развалах чего только ни встретишь! И редкие тульские самовары, и столетние прялки, и столовые приборы царских времен. Транзисторы, коньки, лыжи, часы, тулупы, чемоданы - это уже из советской эпохи. Оттуда же Деды Морозы из папье-маше. К новогодним праздникам обещают выставить на продажу старые елочные игрушки. В последнее время на них спрос. Винтаж в моде.