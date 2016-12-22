Автор: Альфия Еремеева

Лучшие гимнастки Иркутска представят город на первенстве Приангарья

Опубликовано: 22.12.2016 14:17

Это воспитанницы четырех спортивных школ. Соревнования по художественной гимнастике пройдут в "Байкал-Арене" 23 и 24 декабря. Туда приедут спортсменки из Ангарска, Шелехова, Братска, Усть-Кута, Вихоревки.

Победителей и призеров определят по сумме четырех видов упражнений: с лентой, мячом, скакалкой и обручем. 18 лучших гимнасток войдут в состав сборной команды Иркутской области, чтобы уже в январе отправиться в Омск на первенство Сибири по художественной гимнастике.

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