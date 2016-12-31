Горожан приглашают на новогодние торжества в сквер Кирова До Нового года остался один день. Встретить праздник иркутянам предлагают у главной городской елки. В сквере имени Кирова развлекательная программа начнется в 23.00.

"Байкал-Энергия" вновь проиграла "Енисею" Иркутская "Байкал-Энергия" проиграла и повторную встречу в Красноярске "Енисею". Все голы последнего матча в этом году были забиты в первом тайме.

Отряды волонтеров будут дежурить в Иркутске Чтобы избежать проблем, в каникулы продолжат дежурить волонтеры. Отряды будут проверять нестационарные торговые объекты в Иркутске. В центре внимания спиртосодержащие жидкости. Эти меры безопасности обсудили на заседании с мэром Дмитрием Бердниковым.

Политические итоги Политические итоги 2016-го решили подвести несколько необычно. Решили рассказать о происходящем сюжетом-цитатником.

Что запомнилось иркутянам в уходящем году А что происходило в Иркутске за этот год? Мы сделали подборку по месяцам и ориентировались на то, о чем говорили и что вспоминали иркутяне.

"Время денег" Шторм на корабле в штиль превращаться не собирался, но в декабре пусть совсем маленькие финансовые чудеса все же начали происходить. Итоги 2016-го в нашей традиционной рубрике "Время денег".

Давайте будем беречь наш Байкал В нашем Байкале хранится четверть всех мировых запасов воды. И они под угрозой. Под угрозой исчезновения и омуль, который обитает только в Байкале. В уходящем 2016-м общественники и ученые начали бить во все колокола. Байкал болен, и мы можем его потерять. Понятно, что не прямо завтра, но начало уничтожения нашего священного озера положено. Помочь Байкалу выжить можем мы с вами.

"Простые герои" Добрые люди окружают нас. В этом убедились мы вместе с нашими телезрителями в уходящем году. О тех, кто спасает других, помогает слабым, приходит на помощь в самую трудную минуту, мы сняли десятки сюжетов. Какие же они, простые герои?

2017-й - год для смелых Астрологи говорят, что наступающий 2017-й - год для смелых. А еще это год начала новых проектов, откровений и открытий. Петух благоволит тем, кто готов творить, пробовать и не бояться нового. При этом смелость нужна и чтобы признать какие-то новые истины, быть честным как с другими, так и с собой.

О плюсах и минусах в спортивной сфере Минувший год не был богат на спортивные события, проходившие в Иркутске. Но спортсмены Приангарья были на ведущих ролях как в России, так и в мире. Но в самом регионе были и печальные спортивные новости.