По данным ЦБР (2017.01.28)
Выпуск новостей за 27.01.2017 (70.43)
Ледовый аттракцион с риском для жизни. Иркутские спасатели запретили делать карусель на льду Листвянки. Видеоролик о необычном для Иркутской области развлечении разошелся в интернете, но нашел не только позитивные отклики. Впрочем, говорят спасатели, это не единственный пример, когда радость граничит с безответственностью.
Это произошло, когда люди уже были на борту и самолет готовили к вылету. Мужчине стало плохо, он потерял сознание.
14:13 27.01.2017
Соответствующее соглашение подписали председатель регионального правительства Александр Битаров и глава областного объединения организаций профсоюзов Александр Оболкин.
14:15 27.01.2017
Рост заболеваемости специалисты традиционно ожидали к концу января. Но обращаться в медучреждения люди начали еще перед Новым годом. Эпидпорог на данный момент превышен в Иркутске и других крупных городах региона. В поликлиниках отменили все профосмотры, принимают только заболевших. В некоторых школах снова в качестве дополнительных каникул карантин.
14:19 27.01.2017
Птичья гавань в Иркутске получила статус особо охраняемой природной территории местного значения. Об этом сообщил заместитель мэра города Евгений Дроков.
14:22 27.01.2017
Областной центр сохраняет пятую позицию в рейтинге российских городов, популярных у иностранных туристов. Такие данные приводит поисковый сервис на основании наиболее частого бронирования гостиниц на 2017 год.
14:24 27.01.2017
Два серебра на Кубке России. Иркутянка Дарья Филиппова успешно выступила на соревнованиях по конькобежному спорту. На дистанциях в 500 и 1000 метров она стала второй. Оба раза девушка пришла к финишу с личным результатом.
14:25 27.01.2017
Поставить машину на учет или поменять права - этих услуг временно лишены все жители Иркутска и области. В соцсетях появилась фотография объявления, которое сообщает, что до субботы все регистрационные подразделения ГИБДД не работают.
14:16 27.01.2017
Накормить и обогреть. Горячие обеды организовали для нуждающихся в Иркутске. Акцию проводит благотворительный фонд "Оберег". Сегодня столовую развернули на территории Казанского храма, а в феврале пункт питания будет на Помяловского.
17:06 27.01.2017
Почти сотня нарушений за три дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции "Автобус". На улицах Иркутска, начиная со вторника, особое внимание маршрутным автобусам. Причем не просто стандартная проверка документов. Экипажи ДПС отслеживали, как соблюдают правила водители во время движения по маршруту.
17:10 27.01.2017
Помогите спасти Машу! Совместно с "Русфондом" мы продолжаем рассказывать о тяжелобольных детях, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. У школьницы из поселка Залари одна из самых тяжелых форм эпилепсии. Приступы начались три года назад. За это время девочке многое пришлось пережить. И сейчас ее жизнь зависит от одного лекарства, денег на которое в семье не хватает.
17:22 27.01.2017