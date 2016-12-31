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Выпуск новостей за 30.12.2016 (70.04)

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В гостях утреннего коктейля бобслеист, Олимпийский чемпион 2014 года в четверках Алексей Негодайло

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Статья президента медиахолдинга АС Байкал ТВ "Телевидение второй свежести"

Горожан приглашают на новогодние торжества в сквер Кирова

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До Нового года остался один день. Встретить праздник иркутянам предлагают у главной городской елки. В сквере имени Кирова развлекательная программа начнется в 23.00.

"Байкал-Энергия" вновь проиграла "Енисею"

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Иркутская "Байкал-Энергия" проиграла и повторную встречу в Красноярске "Енисею". Все голы последнего матча в этом году были забиты в первом тайме.

13:59 30.12.2016

Отряды волонтеров будут дежурить в Иркутске

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Чтобы избежать проблем, в каникулы продолжат дежурить волонтеры. Отряды будут проверять нестационарные торговые объекты в Иркутске. В центре внимания спиртосодержащие жидкости. Эти меры безопасности обсудили на заседании с мэром Дмитрием Бердниковым.

14:20 30.12.2016

Политические итоги

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Политические итоги 2016-го решили подвести несколько необычно. Решили рассказать о происходящем сюжетом-цитатником.

15:17 30.12.2016

Что запомнилось иркутянам в уходящем году

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А что происходило в Иркутске за этот год? Мы сделали подборку по месяцам и ориентировались на то, о чем говорили и что вспоминали иркутяне.

15:18 30.12.2016

"Время денег"

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Шторм на корабле в штиль превращаться не собирался, но в декабре пусть совсем маленькие финансовые чудеса все же начали происходить. Итоги 2016-го в нашей традиционной рубрике "Время денег".

15:18 30.12.2016

Давайте будем беречь наш Байкал

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В нашем Байкале хранится четверть всех мировых запасов воды. И они под угрозой. Под угрозой исчезновения и омуль, который обитает только в Байкале. В уходящем 2016-м общественники и ученые начали бить во все колокола. Байкал болен, и мы можем его потерять. Понятно, что не прямо завтра, но начало уничтожения нашего священного озера положено. Помочь Байкалу выжить можем мы с вами.

15:19 30.12.2016

"Простые герои"

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Добрые люди окружают нас. В этом убедились мы вместе с нашими телезрителями в уходящем году. О тех, кто спасает других, помогает слабым, приходит на помощь в самую трудную минуту, мы сняли десятки сюжетов. Какие же они, простые герои?

15:21 30.12.2016

2017-й - год для смелых

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Астрологи говорят, что наступающий 2017-й - год для смелых. А еще это год начала новых проектов, откровений и открытий. Петух благоволит тем, кто готов творить, пробовать и не бояться нового. При этом смелость нужна и чтобы признать какие-то новые истины, быть честным как с другими, так и с собой.

15:22 30.12.2016

О плюсах и минусах в спортивной сфере

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Минувший год не был богат на спортивные события, проходившие в Иркутске. Но спортсмены Приангарья были на ведущих ролях как в России, так и в мире. Но в самом регионе были и печальные спортивные новости.

15:22 30.12.2016

О том, куда можно пойти в новогодние праздники

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Как и где можно провести с пользой эти новогодние праздники, вы можете узнать из нашей подборки самых интересных мероприятий и мест отдыха.

15:23 30.12.2016

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