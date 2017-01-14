По данным ЦБР (2017.01.14)
Выпуск новостей за 16.01.2017 (72.38)
Селфи с телевышки. В Иркутске два подростка поднялись на высоту 150 метров, чтобы сделать фото. Они остались живы. Но заработали себе массу проблем.
Опоздал почти на сутки. Сегодня в начале восьмого утра задержанный рейс "Иркутск-Домодедово" все-таки вылетел в Москву из иркутского аэропорта.
13:05 16.01.2017
Движение по улице Ракитная в Иркутске ограничат с 19 января. Это связано с ремонтом коммуникаций на разных участках. В порядок приведут сети холодного водоснабжения. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге. Ограничение снимут 2 февраля.
13:07 16.01.2017
Зимнюю дорогу разрушила вода. Она поднялась из-за образовавшихся трещин. Как сообщает региональное управление МЧС, на сегодня в области действует 30 переправ, в том числе и две, которые открылись в субботу.
13:08 16.01.2017
Дело о суррогате: в аресте отказано. Следствие настаивало на заключении начальника отдела полиции Дениса Черемисина под стражу, прокуратура ходатайство не поддержала.
13:13 16.01.2017
Сразу на 22 миллиона обеднел иркутянин, который оставил сумку с деньгами в салоне своего автомобиля.
13:15 16.01.2017
В выходные на магистрали вышли около сотни специальных машин. Частный сектор убирали с помощью грейдеров. Расчистка города от снега продолжится и сегодня.
13:18 16.01.2017
Об этом заявил министр природных ресурсов России Сергей Донской. В последние годы в акватории озера отмечают экстремальное маловодье на фоне засухи, с этим связывают и многочисленные пожары в Приангарье и Бурятии. Но в этом году специалисты отмечают улучшение ситуации.
13:21 16.01.2017
Минфин раздумал повышать стоимость крепкого напитка сразу на 15%. Причиной стало массовое отравление в Иркутске. По мнению чиновников, люди пьют контрафакт от безысходности и из-за низких доходов. Изначально стоимость пол-литровой бутылки водки в этом году хотели установить в размере 219 рублей.
13:24 16.01.2017
Зимний экстрим. Гонщики со всей Иркутской области каждый год ждут, когда наступят морозы, чтобы проверить свое мастерство на сложных ледовых трассах. Заносы, скольжения, высокая скорость. Как готовятся спортсмены и как становятся чемпионами? Секреты профессионалов узнавала съемочная группа программы "Новости".
13:38 16.01.2017
"Если бы не Иванушкин, мы бы выиграли", - отшутился о результате матча главный тренер ульяновской "Волги" Вячеслав Манкос. В эти выходные "Байкал-Энергия" стартовала во втором этапе российской суперлиги по хоккею с мячом игрой с лидером "Запада" - "Волгой". О том, как прошла встреча, и о возвращении Евгения Иванушкина в Иркутск расскажем далее.
13:50 16.01.2017