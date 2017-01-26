виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-13
Пт
ночь
-8/-10
Пт
утро
-11/-13
Пт
день
-10/-12

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.1489
Евро/Рубль:
  63.4254

По данным ЦБР (2017.01.26)

Безопасное детство

тЕЛМБНБ

Безопасное детство

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Русфонд

Требуется помощь!

Новости - видео

Выпуск новостей за 25.01.2017 (67.06)

Проиграть в окне

Гости медиахолдинга

В гостях утреннего коктейля Сергей Безруков - Народный артист Российской Федерации

Переход по дате

< 2017, Январь >
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Статья президента медиахолдинга АС Байкал ТВ "Телевидение второй свежести"

Диспетчеры Иркутского авиазавода возмущены

Изображение

В защиту коллег. Диспетчеры Иркутского авиазавода возмущены приговором по делу о крушении Ан-12 в декабре 2013 года. Тогда самолет рухнул на склады, погибли 9 человек. Напомним, во вторник суд приговорил Андрея Старкова и Александра Осейко - диспетчеров, которые вели самолет, - к трем годам колонии-поселения.

Женщина погибла под колесами автомобиля

Изображение

Человека сбили на насмерть на улице Трактовая Иркутска в районе остановки "Угольная". Девушка за рулем внедорожника наехала на 50-летнюю женщину, которая переходила оживленную дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Полиция сейчас разыскивает свидетелей происшествия и просит очевидцев позвонить по телефону 02.

13:24 26.01.2017

Жители Приангарья вновь стали жертвами интернет-мошенников

Изображение

Осторожно, обман! Более двух десятков жителей области в январе стали жертвами мошенников на популярном сайте купли-продажи. Несмотря на постоянные предостережения полиции, интернет-пользователи продолжают попадаться на уловки.

13:29 26.01.2017

Испытывали аэролодку и чуть не погибли

В районе поселка Боково под Иркутском двое молодых людей катались на аэролодке по Ангаре. Неожиданно плавательное устройство перевернулось, пассажиры оказались в воде.

13:31 26.01.2017

Сергей Лавров: не навредить Байкалу и обеспечить Монголию электроэнергией возможно

Изображение

МИД России занимается урегулированием ситуации со строительством ГЭС на Селенге. Напомним, Монголия планировала построить гидротехническое сооружение на реке и ее притоках. Но Россия заявила о существенных экологических рисках и предложила содействие в компенсации электроэнергии.

14:17 26.01.2017

За отказ пропустить пешехода на "зебре" планируют увеличить штраф почти в два раза

Изображение

Такую меру предлагает правительство России. Если сейчас за такое нарушение автолюбители отдают полторы тысячи, то в скором времени им придется раскошелиться сразу на две с половиной. Много ли в Иркутске недисциплинированных водителей? На совместную проверку с сотрудниками ГИБДД отправились корреспонденты программы "Новости".

16:49 26.01.2017

Многим жителям Приангарья молоко теперь не по карману

Изображение

Люди стали потреблять меньше молочных продуктов. За год падение составило почти 1,5%. Тенденция сохраняется последние несколько лет. Причина, по мнению аналитиков, кроется в падении покупательской способности населения.

16:51 26.01.2017

Краеведческий музей: артефакт №5

Изображение

Древняя чаша бессмертия и доспехи японского самурая. Сегодня в рубрике "235 артефактов" Иркутского областного краеведческого музея расскажем об экспонатах, чья история насчитывает несколько веков. Эти предметы хранят тайны столетий, и лишь по легендам, передаваемым из поколения в поколение, мы можем немного приоткрыть секреты истории.

17:00 26.01.2017

Ученые продолжают исследовать "Коврижку-4"

Изображение

Привет из позднего палеолита. Древнее жилище, предметы быта и даже ювелирное украшение нашли на берегу реки Витим. Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета изучают стоянку каменного века на севере области. Возраст "Коврижки-4" - так называется объект - насчитывает 18 тысяч лет. Каждый год там находят новые артефакты. Работы, признаются археологи, хватит еще на несколько лет.

17:08 26.01.2017

Спортобзор

Изображение

В Трольхэттене прошел очередной игровой день чемпионата мира по хоккею с мячом в группе "Б", а "Иркут" отправился на последний выезд в регулярном чемпионате. Подробности далее.

13:34 26.01.2017

© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5115449428558 Sec.