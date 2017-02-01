Детям, которые выжили в страшном пожаре в Усть-Орде, требуется помощь Огонь уничтожил весь дом, не осталось ничего. Девочкам нужна одежда и обувь. Младшей сейчас 7 месяцев. Старшей 18 лет, ей необходимы вещи 44-го размера, обувь - 37-го. Основной сбор производят на последнем месте работы отца - в администрации округа, в кабинете 104. Неравнодушные иркутяне готовы помочь, если нет возможности увезти вещи в Усть-Орду.

Коробки с вином выпали из грузовика на проезжую часть Винные реки. Необычное ДТП произошло на улице Железнодорожная в Иркутске. На проезжей части оказались коробки с вином.

Почти на 500 рублей с 1 февраля выросли пенсии Дожить до пенсии! Россиянам могут "набросить" до 10 трудовых лет. В правительстве страны не первый год обсуждают повышение возраста выхода на заслуженный отдых. И вот сейчас вопрос уже наполовину решен: чиновникам предстоит только определиться, на сколько именно лет повысить пенсионный возраст и каким категориям граждан.

Уборка крыш от снега стартовала в Иркутске Все управляющие компании согласовали график с администрацией города и сегодня приступили к очистке кровель от снега и наледи. Территорию в обязательном порядке должны огораживать предупредительными лентами.

Запись в первые классы стартовала 1 февраля Сегодня во всех школах Иркутска пройдет День открытых дверей для будущих учеников и их родителей. Дети смогут посетить кружки и секции, школьные музеи, родители встретятся с завучами и учителями.

В 25 иркутской гимназии отремонтировали бассейн В 25 гимназии обновления еще до начала учебного года. Чтобы капитально отремонтировать бассейн, понадобилось полгода работы и свыше 15 миллионов рублей.

Возгорание произошло в 1-й иркутской школе Небольшой ремонт потребуется 1-й иркутской школе. Там сегодня загорелась щитовая в одном из подсобных помещений. В здании сработала пожарная тревога.

Возведение новых корпусов к школам №64 и №66 завершат до конца февраля Строительные площадки посетил мэр Иркутска. На месте он убедился: все идет по графику. К зданиям подвели все инженерные сети, после завершения работ подключат отопление и приступят к отделочным работам. В мае начнут благоустройство прилегающих территорий, обустройство стадионов.

Уникальное природное явление засняли иркутяне на Байкале На видео рыбак пронизывает жезлом лед и подносит к отверстию горящую спичку. Сначала раздался свист, а затем из глубины озера вышло пламя. Огонь пылал около минуты. Ученые говорят: все дело в метане. Газ скапливается в пустотах льда.

"Ты очевидец" Хотите пройти? Летите! С препятствием на тротуаре столкнулись жители улицы Ширямова. На пешеходной дорожке с комфортом расположилась техника. Рабочие со всем вниманием отнеслись к замене рекламного щита. А вот к людям такого внимания не проявили. Пешеходам осталось два варианта: рискуя жизнью, выходить на оживленную проезжую часть либо пробираться по сугробам. Эти фотографии нам отправила иркутянка, в планы которой как раз не входили снежные ванны.