Диспетчеры Иркутского авиазавода возмущены В защиту коллег. Диспетчеры Иркутского авиазавода возмущены приговором по делу о крушении Ан-12 в декабре 2013 года. Тогда самолет рухнул на склады, погибли 9 человек. Напомним, во вторник суд приговорил Андрея Старкова и Александра Осейко - диспетчеров, которые вели самолет, - к трем годам колонии-поселения.

Женщина погибла под колесами автомобиля Человека сбили на насмерть на улице Трактовая Иркутска в районе остановки "Угольная". Девушка за рулем внедорожника наехала на 50-летнюю женщину, которая переходила оживленную дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Полиция сейчас разыскивает свидетелей происшествия и просит очевидцев позвонить по телефону 02.

Жители Приангарья вновь стали жертвами интернет-мошенников Осторожно, обман! Более двух десятков жителей области в январе стали жертвами мошенников на популярном сайте купли-продажи. Несмотря на постоянные предостережения полиции, интернет-пользователи продолжают попадаться на уловки.

Испытывали аэролодку и чуть не погибли В районе поселка Боково под Иркутском двое молодых людей катались на аэролодке по Ангаре. Неожиданно плавательное устройство перевернулось, пассажиры оказались в воде.

Сергей Лавров: не навредить Байкалу и обеспечить Монголию электроэнергией возможно МИД России занимается урегулированием ситуации со строительством ГЭС на Селенге. Напомним, Монголия планировала построить гидротехническое сооружение на реке и ее притоках. Но Россия заявила о существенных экологических рисках и предложила содействие в компенсации электроэнергии.

За отказ пропустить пешехода на "зебре" планируют увеличить штраф почти в два раза Такую меру предлагает правительство России. Если сейчас за такое нарушение автолюбители отдают полторы тысячи, то в скором времени им придется раскошелиться сразу на две с половиной. Много ли в Иркутске недисциплинированных водителей? На совместную проверку с сотрудниками ГИБДД отправились корреспонденты программы "Новости".

Многим жителям Приангарья молоко теперь не по карману Люди стали потреблять меньше молочных продуктов. За год падение составило почти 1,5%. Тенденция сохраняется последние несколько лет. Причина, по мнению аналитиков, кроется в падении покупательской способности населения.

Краеведческий музей: артефакт №5 Древняя чаша бессмертия и доспехи японского самурая. Сегодня в рубрике "235 артефактов" Иркутского областного краеведческого музея расскажем об экспонатах, чья история насчитывает несколько веков. Эти предметы хранят тайны столетий, и лишь по легендам, передаваемым из поколения в поколение, мы можем немного приоткрыть секреты истории.

Ученые продолжают исследовать "Коврижку-4" Привет из позднего палеолита. Древнее жилище, предметы быта и даже ювелирное украшение нашли на берегу реки Витим. Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета изучают стоянку каменного века на севере области. Возраст "Коврижки-4" - так называется объект - насчитывает 18 тысяч лет. Каждый год там находят новые артефакты. Работы, признаются археологи, хватит еще на несколько лет.