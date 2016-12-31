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В гостях "Утреннего коктейля" журналист и телеведущий Дмитрий Дибров

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Статья президента медиахолдинга АС Байкал ТВ "Телевидение второй свежести"

Пенсионный возраст для чиновников повысили, а полисы ОСАГО стали электронными

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Вода и свет подорожали с Нового года в два раза. Это увеличение касается собственников жилья, которые не установили в квартирах приборы учета. В конце января они уже получат квитанции с новыми цифрами. Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых невозможно установить технику. В основном это ветхие и аварийные дома, подлежащие сносу. По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня есть в 70% домов и квартир россиян. Электросчетчики установили 95% населения. Какие еще изменения ждут нас в 2017, расскажем далее.

В Иркутскую область пришли холода

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Регион попал под власть антициклона. Для него характерна морозная и снежная погода. Столбик термометра сегодня ночью в северных районах отпустился до отметки ниже 40 градусов.

13:16 09.01.2017

Рабочие на тракторе провалились под лед в Братском районе

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Четверо лесорубов выехали из поселка Карахун и пропали. Следы техники сотрудники МЧС нашли в районе залива Большая Тунгуска. Они ведут к пролому во льду. Приблизительная глубина там 45 метров. Место провала обследуют с помощью подводной камеры. Если установят, что тела находятся внутри машины, позже водолазы попытаются поднять технику наверх и извлечь погибших. Об этом сообщает Братская студия телевидения.

13:18 09.01.2017

Более 500 пьяных водителей задержали в Приангарье с начала года

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30 из них сели за руль нетрезвыми повторно. Всех нарушителей привлекли к ответственности. Правда, не обошлось без жертв. По вине таких водителей "навеселе" в регионе произошло 23 аварии. В городе Железногорск-Илимский пьяный хозяин "Лэнд-Крузера" сбил ребенка. Подросток получил тяжелые травмы.

13:22 09.01.2017

Около Култука горела сухая трава

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Нетипичный для зимы пожар произошел в районе Култука. Горела сухая трава на спуске в поселок.

13:24 09.01.2017

На Байкале начался ледостав

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Озеро ежегодно замерзает, полностью это случается к 15-20 января, хотя случаются редкие теплые зимы, когда озеро замерзает позже на целый месяц. Зимой толщина льда на Байкале обычно достигает одного метра, а ледовый покров держится до мая. Сообщает ТАСС.

13:26 09.01.2017

Всем родившимся в 2015 году и позже могут запретить курить

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Минздрав предлагает поставить вопрос курения ребром: в России могут навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже.

13:29 09.01.2017

9-я иркутская школа начнет работу 10 января

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Школа №9 в Иркутске вновь заработает после ремонта. Ее откроют завтра, 10 января. Готовность учреждения проверил мэр города Дмитрий Бердников.

13:31 09.01.2017

МС-21 поднимется в небо Иркутска

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Новейший российский лайнер МС-21 впервые поднимется в небо в течение двух ближайших месяцев. И случится это в Иркутске, где самолет и собирают на местном авиазаводе.

13:38 09.01.2017

Артур Сулейменов занял пост министра ЖКХ и транспорта

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У министерства ЖКХ и транспорта региона новое руководство. Главой назначен Артур Сулейменов. Ранее около полутора лет он уже занимал подобную должность. Летом 2013-го чиновник возглавлял министерство транспорта Иркутской области. Позже ведомство упразднили.

13:40 09.01.2017

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