По данным ЦБР (2017.02.04)
Выпуск новостей за 03.02.2017 (71.97)
Мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко задержали по подозрению в получении взятки. Операцию провели сегодня сотрудники ФСБ.
Водитель полуприцепа, совершая обгон, не справился с управлением и лоб в лоб врезался в рейсовый автобус. В салоне транспорта были люди.
14:20 03.02.2017
Женщина зашла в приемное отделение с новорожденным мальчиком на руках, а через несколько секунд вышла одна. Сейчас личность женщины устанавливают полицейские.
14:21 03.02.2017
Автобусам запретят выезжать на трамвайные рельсы при следовании из центра города в Свердловский округ. Решение приняли, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ограничение вступит в силу 22 февраля. В ближайшее время при въезде на мост установят новые знаки.
14:22 03.02.2017
Новый образовательный центр открыли сегодня. О необходимости такой площадки говорили много лет, и вот теперь у представителей сферы образования есть место для встреч и проведения мероприятий.
14:25 03.02.2017
Постановление уже подписал глава правительства региона Александр Битаров. Сейчас льготу предоставляют из расчета 15 рублей в день на одного ребёнка. С 1 сентября сумма составит 30 рублей. Увеличение запланировали к новому учебному году, чтобы родителям не пришлось повторно собирать документы для предоставления льготы.
14:27 03.02.2017
Действующие чемпионы мира встречались со сборной Белоруссии. Нет необходимости рассказывать о том, как проходила встреча. Надо просто назвать количество мячей, которые забили игроки.
14:28 03.02.2017
Трансплантацию печени при раковых заболеваниях органа будут проводить в Иркутской области. Сейчас в онкологическом диспансере уже делают пересадку костного мозга пациентам. Учреждение входит в десятку лучших в стране. 4 февраля в России отмечают день борьбы с раком. Ежегодно число онкобольных растет. Иркутская область не исключение.
15:04 03.02.2017
Новая медицинская веха Приангарья. В Иркутской областной больнице открыли отделение травматологии. В него будут поступать пострадавшие в ДТП со всего региона. О врачебных возможностях и современном оборудовании – в следующем материале.
15:12 03.02.2017
Девушку сбили на въезде в микрорайон Университетский Иркутска. Известно, что она переходила дорогу по "зебре". Пострадавшей понадобилась помощь медиков.
14:19 03.02.2017
В Бодайбо сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении главного врача местной больницы. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
16:57 03.02.2017