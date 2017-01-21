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Выпуск новостей за 20.01.2017 (71.01)

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Гости медиахолдинга

В гостях "Утреннего коктейля" журналист и телеведущий Дмитрий Дибров

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Статья президента медиахолдинга АС Байкал ТВ "Телевидение второй свежести"

Бензин подорожал

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Плюс 50 копеек. На рынке бензина новая цена. Самый популярный 92-й теперь стоит 36 рублей 70 копеек. С начала нового года автовладельцы Иркутской области уже запустили в социальных сетях что-то вроде флешмоба. Водители решили, что смогут определенными действиями заставить производителей понизить цены на топливо. Как именно? И так ли заметно ударила по карману новая стоимость литра?

Добавки-ароматизаторы крепостью 40 градусов продавали в Братске

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Для кого-то пищевая добавка, а для других горячительный напиток. Так решили в Братске, где на прилавках магазинов появились так называемые добавки-ароматизаторы крепостью 40 градусов.

14:00 20.01.2017

После непродолжительной погони нарушителя задержали

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От погони не ушел. Злостного нарушителя ПДД задержали в Иркутске. Гонки по улицам областного центра мужчина устроил, пытаясь скрыться от экипажа дорожно-постовой службы. На своем "Субару" он создавал аварийные ситуации.

14:04 20.01.2017

Три новых ледовых переправы открыли в Приангарье

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Самая крупная грузоподъемностью 60 тонн через реку Чуна заработала в Тайшетском районе. Она необходима для обслуживания магистрального нефтепровода.

14:06 20.01.2017

Отделение детской художественной школы открыли в Солнечном

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Отделение детской художественной школы №4 открыли в иркутском микрорайоне Солнечный. Теперь там учатся 40 юных художников. У них в гостях побывал глава города Дмитрий Бердников.

14:08 20.01.2017

Краеведческий музей: артефакт №4

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Медальон одной трагической судьбы. В Иркутском областном краеведческом музее хранится уникальное ювелирное изделие. И дело вовсе не в том, что оно золотое и инкрустировано бриллиантами. За этим кулоном история жизни Константина Путятина, которую на "до" и "после" разделила гражданская война. И никто бы не узнал о судьбе князя, если бы однажды при земляных работах экскаваторщик по фамилии Шувалов не нашел именной медальон. Сегодня в рубрике "235 артефактов" Иркутского краеведческого об уникальном экспонате расскажет главный хранитель музея Ирина Коренева.

14:15 20.01.2017

Спортобзор

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Регистрация на Большой альпинистский марафон набирает обороты. Соревнования стартуют 19 марта в районе станции "Огоньки". Участники пройдут три дистанции: на 22, 36 и 50 километров. Как оформить заявку, расскажем в спортобзоре.

14:19 20.01.2017

"Иркут" уступил "Самаре" – 66:70

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За такую команду не стыдно. Баскетболисты "Иркута" минувшим вечером проводили очередную встречу суперлиги-1. Соперником "черно-оранжевых" были соседи по турнирной таблице - баскетбольный клуб "Самара".

14:25 20.01.2017

Медалью "За смелость во имя спасения" наградили усть-илимских полицейских

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Во время ночного дежурства экипаж лейтенантов полиции Василия Савчина и Владимира Фролова заметил отблески огня в частном секторе. Горел деревянный дом.

15:00 20.01.2017

Минздрав проведет расследование по факту убийства двух детей в Братске

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Медицинские специалисты областного психоневрологического диспансера выехали в Братск, где 31-летняя мать убила своих детей 2 и 5 лет.

13:57 20.01.2017

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