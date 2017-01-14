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Выпуск новостей за 16.01.2017 (72.38)

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В гостях "Утреннего коктейля" актриса Наталья Егорова

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Статья президента медиахолдинга АС Байкал ТВ "Телевидение второй свежести"

Ради фото подростки поднялись на телевышку

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Селфи с телевышки. В Иркутске два подростка поднялись на высоту 150 метров, чтобы сделать фото. Они остались живы. Но заработали себе массу проблем.

Задержанный рейс "Иркутск-Домодедово" вылетел в Москву

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Опоздал почти на сутки. Сегодня в начале восьмого утра задержанный рейс "Иркутск-Домодедово" все-таки вылетел в Москву из иркутского аэропорта.

13:05 16.01.2017

Вниманию автомобилистов!

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Движение по улице Ракитная в Иркутске ограничат с 19 января. Это связано с ремонтом коммуникаций на разных участках. В порядок приведут сети холодного водоснабжения. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге. Ограничение снимут 2 февраля.

13:07 16.01.2017

Ледовую переправу от Киренска до села Сполошино закрыли

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Зимнюю дорогу разрушила вода. Она поднялась из-за образовавшихся трещин. Как сообщает региональное управление МЧС, на сегодня в области действует 30 переправ, в том числе и две, которые открылись в субботу.

13:08 16.01.2017

Дениса Черемисина освободили из-под стражи

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Дело о суррогате: в аресте отказано. Следствие настаивало на заключении начальника отдела полиции Дениса Черемисина под стражу, прокуратура ходатайство не поддержала.

13:13 16.01.2017

Из машины иркутянина похитили 22 миллиона рублей

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Сразу на 22 миллиона обеднел иркутянин, который оставил сумку с деньгами в салоне своего автомобиля.

13:15 16.01.2017

Почти тысячу тонн снега вывезли с улиц Иркутска

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В выходные на магистрали вышли около сотни специальных машин. Частный сектор убирали с помощью грейдеров. Расчистка города от снега продолжится и сегодня.

13:18 16.01.2017

Уровень Байкала не опустится ниже критической отметки

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Об этом заявил министр природных ресурсов России Сергей Донской. В последние годы в акватории озера отмечают экстремальное маловодье на фоне засухи, с этим связывают и многочисленные пожары в Приангарье и Бурятии. Но в этом году специалисты отмечают улучшение ситуации.

13:21 16.01.2017

Цена на водку вырастет, но не сильно

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Минфин раздумал повышать стоимость крепкого напитка сразу на 15%. Причиной стало массовое отравление в Иркутске. По мнению чиновников, люди пьют контрафакт от безысходности и из-за низких доходов. Изначально стоимость пол-литровой бутылки водки в этом году хотели установить в размере 219 рублей.

13:24 16.01.2017

Гонки "GT зимник" проходят в Шелехове

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Зимний экстрим. Гонщики со всей Иркутской области каждый год ждут, когда наступят морозы, чтобы проверить свое мастерство на сложных ледовых трассах. Заносы, скольжения, высокая скорость. Как готовятся спортсмены и как становятся чемпионами? Секреты профессионалов узнавала съемочная группа программы "Новости".

13:38 16.01.2017

"Байкал-Энергия" - "Волга" – 8:4

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"Если бы не Иванушкин, мы бы выиграли", - отшутился о результате матча главный тренер ульяновской "Волги" Вячеслав Манкос. В эти выходные "Байкал-Энергия" стартовала во втором этапе российской суперлиги по хоккею с мячом игрой с лидером "Запада" - "Волгой". О том, как прошла встреча, и о возвращении Евгения Иванушкина в Иркутск расскажем далее.

13:50 16.01.2017

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