По данным ЦБР (2017.02.01)
Выпуск новостей за 01.02.2017 (72.9)
Огонь уничтожил весь дом, не осталось ничего. Девочкам нужна одежда и обувь. Младшей сейчас 7 месяцев. Старшей 18 лет, ей необходимы вещи 44-го размера, обувь - 37-го. Основной сбор производят на последнем месте работы отца - в администрации округа, в кабинете 104. Неравнодушные иркутяне готовы помочь, если нет возможности увезти вещи в Усть-Орду.
Винные реки. Необычное ДТП произошло на улице Железнодорожная в Иркутске. На проезжей части оказались коробки с вином.
14:11 01.02.2017
Дожить до пенсии! Россиянам могут "набросить" до 10 трудовых лет. В правительстве страны не первый год обсуждают повышение возраста выхода на заслуженный отдых. И вот сейчас вопрос уже наполовину решен: чиновникам предстоит только определиться, на сколько именно лет повысить пенсионный возраст и каким категориям граждан.
14:13 01.02.2017
Все управляющие компании согласовали график с администрацией города и сегодня приступили к очистке кровель от снега и наледи. Территорию в обязательном порядке должны огораживать предупредительными лентами.
14:18 01.02.2017
Сегодня во всех школах Иркутска пройдет День открытых дверей для будущих учеников и их родителей. Дети смогут посетить кружки и секции, школьные музеи, родители встретятся с завучами и учителями.
14:19 01.02.2017
В 25 гимназии обновления еще до начала учебного года. Чтобы капитально отремонтировать бассейн, понадобилось полгода работы и свыше 15 миллионов рублей.
14:23 01.02.2017
Небольшой ремонт потребуется 1-й иркутской школе. Там сегодня загорелась щитовая в одном из подсобных помещений. В здании сработала пожарная тревога.
14:25 01.02.2017
Строительные площадки посетил мэр Иркутска. На месте он убедился: все идет по графику. К зданиям подвели все инженерные сети, после завершения работ подключат отопление и приступят к отделочным работам. В мае начнут благоустройство прилегающих территорий, обустройство стадионов.
14:27 01.02.2017
На видео рыбак пронизывает жезлом лед и подносит к отверстию горящую спичку. Сначала раздался свист, а затем из глубины озера вышло пламя. Огонь пылал около минуты. Ученые говорят: все дело в метане. Газ скапливается в пустотах льда.
14:28 01.02.2017
Хотите пройти? Летите! С препятствием на тротуаре столкнулись жители улицы Ширямова. На пешеходной дорожке с комфортом расположилась техника. Рабочие со всем вниманием отнеслись к замене рекламного щита. А вот к людям такого внимания не проявили. Пешеходам осталось два варианта: рискуя жизнью, выходить на оживленную проезжую часть либо пробираться по сугробам. Эти фотографии нам отправила иркутянка, в планы которой как раз не входили снежные ванны.
14:58 01.02.2017
Горожан старше 55 лет приглашают на бесплатные занятия "Бабушка-онлайн", где обучают компьютерной грамотности. "Бабушка-полиглот" - это уроки по английскому, китайскому, французскому или немецкому языку на выбор.
15:03 01.02.2017