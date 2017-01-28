Спасатели запретили опасные зимние развлечения Ледовый аттракцион с риском для жизни. Иркутские спасатели запретили делать карусель на льду Листвянки. Видеоролик о необычном для Иркутской области развлечении разошелся в интернете, но нашел не только позитивные отклики. Впрочем, говорят спасатели, это не единственный пример, когда радость граничит с безответственностью.

Пассажир рейса Москва-Иркутск скончался в аэропорту Шереметьево Это произошло, когда люди уже были на борту и самолет готовили к вылету. Мужчине стало плохо, он потерял сознание.

Минимальную зарплату в Приангарье будут индексировать дважды за этот год Соответствующее соглашение подписали председатель регионального правительства Александр Битаров и глава областного объединения организаций профсоюзов Александр Оболкин.

Грипп пришел почти на месяц раньше Рост заболеваемости специалисты традиционно ожидали к концу января. Но обращаться в медучреждения люди начали еще перед Новым годом. Эпидпорог на данный момент превышен в Иркутске и других крупных городах региона. В поликлиниках отменили все профосмотры, принимают только заболевших. В некоторых школах снова в качестве дополнительных каникул карантин.

Птичью гавань признали особо охраняемой территорией Птичья гавань в Иркутске получила статус особо охраняемой природной территории местного значения. Об этом сообщил заместитель мэра города Евгений Дроков.

Иркутск по-прежнему в туристических лидерах Областной центр сохраняет пятую позицию в рейтинге российских городов, популярных у иностранных туристов. Такие данные приводит поисковый сервис на основании наиболее частого бронирования гостиниц на 2017 год.

Дарья Филиппова завоевала две серебряные медали Два серебра на Кубке России. Иркутянка Дарья Филиппова успешно выступила на соревнованиях по конькобежному спорту. На дистанциях в 500 и 1000 метров она стала второй. Оба раза девушка пришла к финишу с личным результатом.

Регистрационные подразделения ГИБДД не работают Поставить машину на учет или поменять права - этих услуг временно лишены все жители Иркутска и области. В соцсетях появилась фотография объявления, которое сообщает, что до субботы все регистрационные подразделения ГИБДД не работают.

Кормить нуждающихся будут весь февраль Накормить и обогреть. Горячие обеды организовали для нуждающихся в Иркутске. Акцию проводит благотворительный фонд "Оберег". Сегодня столовую развернули на территории Казанского храма, а в феврале пункт питания будет на Помяловского.

Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции "Автобус" Почти сотня нарушений за три дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции "Автобус". На улицах Иркутска, начиная со вторника, особое внимание маршрутным автобусам. Причем не просто стандартная проверка документов. Экипажи ДПС отслеживали, как соблюдают правила водители во время движения по маршруту.