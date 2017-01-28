виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-28
Пн
день
-8/-10
Пн
вечер
-13/-15
Вт
ночь
-15/-17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.3196
Евро/Рубль:
  64.3429

По данным ЦБР (2017.01.28)

Безопасное детство

тЕЛМБНБ

Безопасное детство

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Русфонд

Требуется помощь!

Новости - видео

Выпуск новостей за 27.01.2017 (70.43)

Проиграть в окне

Гости медиахолдинга

В гостях утреннего коктейля Сергей Безруков - Народный артист Российской Федерации

Переход по дате

< 2017, Январь >
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Статья президента медиахолдинга АС Байкал ТВ "Телевидение второй свежести"

Спасатели запретили опасные зимние развлечения

Изображение

Ледовый аттракцион с риском для жизни. Иркутские спасатели запретили делать карусель на льду Листвянки. Видеоролик о необычном для Иркутской области развлечении разошелся в интернете, но нашел не только позитивные отклики. Впрочем, говорят спасатели, это не единственный пример, когда радость граничит с безответственностью.

Пассажир рейса Москва-Иркутск скончался в аэропорту Шереметьево

Изображение

Это произошло, когда люди уже были на борту и самолет готовили к вылету. Мужчине стало плохо, он потерял сознание.

14:13 27.01.2017

Минимальную зарплату в Приангарье будут индексировать дважды за этот год

Изображение

Соответствующее соглашение подписали председатель регионального правительства Александр Битаров и глава областного объединения организаций профсоюзов Александр Оболкин.

14:15 27.01.2017

Грипп пришел почти на месяц раньше

Изображение

Рост заболеваемости специалисты традиционно ожидали к концу января. Но обращаться в медучреждения люди начали еще перед Новым годом. Эпидпорог на данный момент превышен в Иркутске и других крупных городах региона. В поликлиниках отменили все профосмотры, принимают только заболевших. В некоторых школах снова в качестве дополнительных каникул карантин.

14:19 27.01.2017

Птичью гавань признали особо охраняемой территорией

Изображение

Птичья гавань в Иркутске получила статус особо охраняемой природной территории местного значения. Об этом сообщил заместитель мэра города Евгений Дроков.

14:22 27.01.2017

Иркутск по-прежнему в туристических лидерах

Изображение

Областной центр сохраняет пятую позицию в рейтинге российских городов, популярных у иностранных туристов. Такие данные приводит поисковый сервис на основании наиболее частого бронирования гостиниц на 2017 год.

14:24 27.01.2017

Дарья Филиппова завоевала две серебряные медали

Изображение

Два серебра на Кубке России. Иркутянка Дарья Филиппова успешно выступила на соревнованиях по конькобежному спорту. На дистанциях в 500 и 1000 метров она стала второй. Оба раза девушка пришла к финишу с личным результатом.

14:25 27.01.2017

Регистрационные подразделения ГИБДД не работают

Изображение

Поставить машину на учет или поменять права - этих услуг временно лишены все жители Иркутска и области. В соцсетях появилась фотография объявления, которое сообщает, что до субботы все регистрационные подразделения ГИБДД не работают.

14:16 27.01.2017

Кормить нуждающихся будут весь февраль

Изображение

Накормить и обогреть. Горячие обеды организовали для нуждающихся в Иркутске. Акцию проводит благотворительный фонд "Оберег". Сегодня столовую развернули на территории Казанского храма, а в феврале пункт питания будет на Помяловского.

17:06 27.01.2017

Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции "Автобус"

Изображение

Почти сотня нарушений за три дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции "Автобус". На улицах Иркутска, начиная со вторника, особое внимание маршрутным автобусам. Причем не просто стандартная проверка документов. Экипажи ДПС отслеживали, как соблюдают правила водители во время движения по маршруту.

17:10 27.01.2017

"Требуется помощь!"

Изображение

Помогите спасти Машу! Совместно с "Русфондом" мы продолжаем рассказывать о тяжелобольных детях, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. У школьницы из поселка Залари одна из самых тяжелых форм эпилепсии. Приступы начались три года назад. За это время девочке многое пришлось пережить. И сейчас ее жизнь зависит от одного лекарства, денег на которое в семье не хватает.

17:22 27.01.2017

© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.1141090393066 Sec.