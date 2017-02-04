Александра Абраменко задержали по подозрению в получении взятки Мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко задержали по подозрению в получении взятки. Операцию провели сегодня сотрудники ФСБ.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком недалеко от Братска Водитель полуприцепа, совершая обгон, не справился с управлением и лоб в лоб врезался в рейсовый автобус. В салоне транспорта были люди.

Братчанка подбросила младенца в перинатальный центр Женщина зашла в приемное отделение с новорожденным мальчиком на руках, а через несколько секунд вышла одна. Сейчас личность женщины устанавливают полицейские.

Движение на Глазковском мосту в Иркутске изменится Автобусам запретят выезжать на трамвайные рельсы при следовании из центра города в Свердловский округ. Решение приняли, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ограничение вступит в силу 22 февраля. В ближайшее время при въезде на мост установят новые знаки.

У иркутских учителей появился свой дом Новый образовательный центр открыли сегодня. О необходимости такой площадки говорили много лет, и вот теперь у представителей сферы образования есть место для встреч и проведения мероприятий.

Компенсацию за бесплатное школьное питание в Иркутской области увеличат в два раза Постановление уже подписал глава правительства региона Александр Битаров. Сейчас льготу предоставляют из расчета 15 рублей в день на одного ребёнка. С 1 сентября сумма составит 30 рублей. Увеличение запланировали к новому учебному году, чтобы родителям не пришлось повторно собирать документы для предоставления льготы.

Сборная России по хоккею с мячом без проблем преодолела стадию 1/4 финала Действующие чемпионы мира встречались со сборной Белоруссии. Нет необходимости рассказывать о том, как проходила встреча. Надо просто назвать количество мячей, которые забили игроки.

Иркутский онкодиспансер входит в десятку лучших в стране Трансплантацию печени при раковых заболеваниях органа будут проводить в Иркутской области. Сейчас в онкологическом диспансере уже делают пересадку костного мозга пациентам. Учреждение входит в десятку лучших в стране. 4 февраля в России отмечают день борьбы с раком. Ежегодно число онкобольных растет. Иркутская область не исключение.

В Иркутской областной больнице открыли отделение травматологии Новая медицинская веха Приангарья. В Иркутской областной больнице открыли отделение травматологии. В него будут поступать пострадавшие в ДТП со всего региона. О врачебных возможностях и современном оборудовании – в следующем материале.

Попала под колеса авто на пешеходном переходе Девушку сбили на въезде в микрорайон Университетский Иркутска. Известно, что она переходила дорогу по "зебре". Пострадавшей понадобилась помощь медиков.