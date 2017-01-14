Ради фото подростки поднялись на телевышку Селфи с телевышки. В Иркутске два подростка поднялись на высоту 150 метров, чтобы сделать фото. Они остались живы. Но заработали себе массу проблем.

Задержанный рейс "Иркутск-Домодедово" вылетел в Москву Опоздал почти на сутки. Сегодня в начале восьмого утра задержанный рейс "Иркутск-Домодедово" все-таки вылетел в Москву из иркутского аэропорта.

Вниманию автомобилистов! Движение по улице Ракитная в Иркутске ограничат с 19 января. Это связано с ремонтом коммуникаций на разных участках. В порядок приведут сети холодного водоснабжения. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге. Ограничение снимут 2 февраля.

Ледовую переправу от Киренска до села Сполошино закрыли Зимнюю дорогу разрушила вода. Она поднялась из-за образовавшихся трещин. Как сообщает региональное управление МЧС, на сегодня в области действует 30 переправ, в том числе и две, которые открылись в субботу.

Дениса Черемисина освободили из-под стражи Дело о суррогате: в аресте отказано. Следствие настаивало на заключении начальника отдела полиции Дениса Черемисина под стражу, прокуратура ходатайство не поддержала.

Из машины иркутянина похитили 22 миллиона рублей Сразу на 22 миллиона обеднел иркутянин, который оставил сумку с деньгами в салоне своего автомобиля.

Почти тысячу тонн снега вывезли с улиц Иркутска В выходные на магистрали вышли около сотни специальных машин. Частный сектор убирали с помощью грейдеров. Расчистка города от снега продолжится и сегодня.

Уровень Байкала не опустится ниже критической отметки Об этом заявил министр природных ресурсов России Сергей Донской. В последние годы в акватории озера отмечают экстремальное маловодье на фоне засухи, с этим связывают и многочисленные пожары в Приангарье и Бурятии. Но в этом году специалисты отмечают улучшение ситуации.

Цена на водку вырастет, но не сильно Минфин раздумал повышать стоимость крепкого напитка сразу на 15%. Причиной стало массовое отравление в Иркутске. По мнению чиновников, люди пьют контрафакт от безысходности и из-за низких доходов. Изначально стоимость пол-литровой бутылки водки в этом году хотели установить в размере 219 рублей.

Гонки "GT зимник" проходят в Шелехове Зимний экстрим. Гонщики со всей Иркутской области каждый год ждут, когда наступят морозы, чтобы проверить свое мастерство на сложных ледовых трассах. Заносы, скольжения, высокая скорость. Как готовятся спортсмены и как становятся чемпионами? Секреты профессионалов узнавала съемочная группа программы "Новости".